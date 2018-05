Intresset för biodling växer: "Utan våra pollinerare är vi i strilet”

EU-domstolen bekräftar förbudet mot de bekämpningsmedel som tros bidra till massdöden av bin. Samtidigt ökar intresset för biodling bland finländare som vill slå två flugor i en smäll genom att producera tiotals kilo honung och rädda världen på köpet.

Tanja Oreto fick upp ögonen för bin för cirka sju år sedan då hon lockades med på en kurs. I dag har hon 34 bikupor och leder själv kurser för nyfrälsta bi-entusiaster.

- När jag började var de äldre odlarna oroade för framtiden. Nu ökar mängden biodlare varje år. Både unga, gamla, kvinnor och män. Det är riktigt bra.

Odlarna lockas dels av det intressanta bisamhället och den egna honungen, men på grund av rapporter om massdöden av bin har också det ekologiska perspektivet blivit viktigare.

- Bina är väldigt viktiga för hela mänskligheten. Jag har sett bilder från till exempel Kina där man pollinerar körsbärsträd för hand då bina försvinner. Vi måste sköta om våra pollinerare för utan dem så är vi i strilet.

Biodlingstrenden tros kunna hjälpa till med att bromsa den oroväckande minskningen av bikolonierna.

Fler bin främjar pollineringen och det leder till att det grundas fler bikolonier i naturen.

En rapport som gjorts av det internationella forskningsinstitutet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, rekommenderar en större mångfald då det gäller bon för pollinerare, både i städer och på landsbygden.

Det går också att hjälpa bina utan att man själv börja odla. Enligt Oreto hjälper en oklippt gräsmatta eller vilda växter i trädgården bina att överleva hela säsongen.