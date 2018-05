Kan aktivism och vetenskap gå hand i hand? Genusvetenskapen får hård kritik, men är kritiken rättvis?

Abdulkarim kokee, että epäkohdista on pakko puhua.

Feministi ja vapaa kirjoittaja Maryan Abdulkarim on kiireinen kolmen lapsen äiti, jolle vanhemmuuden vaativa rooli on enemmän kuin tuttu. Abdulkarim toivookin, että yhteiskunta tukisi paremmin niitä perheitä, joissa on esimerkiksi vain yksi vanhempi.