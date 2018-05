Arne Roms är död – så här minns Borgåborna folkets man

Affärsmannen Arne Roms var känd i hela Borgå. Han dog i fredags, 83 år gammal. När vi frågar hur Borgåborna minns honom svarar de flesta på ett soligt Borgå torg: ”Han var en färgglad personlighet”.

Arne Roms hade affärsverksamhet på flera håll, bland annat drev han ett café vid åstranden i Borgå och en bensinstation där det också festades vilt.

– Alla vet nog vem Arne Roms var, börjar de flesta kaffedrickande, blomhandlande och förbipasserande Borgåbor som vi frågar på torget.

Många har minnen från cafét, som Roms grundade på västra åstranden. Det var på 80-talet det första strandcafét där. På den tiden skulle möblerna bäras in till natten.

Som caféföretagare blev Roms känd som välkomnande mot barn, hundar och motorcyklister.

– Min spanska vattenhund älskade att "gå till Romsen", för där fanns alltid vatten åt hundarna, säger Gitta Jern.

De högt utbildade handelsmännen frågade vilken handelshögskola Roms har gått, när han lyckades ta sig genom recessionen då ingen annan gjorde det.

Hon sitter på torgkaffe med Monica Karlsson-Matilainen, som menar att det uppstod ett slags tomrum efter att Arne Roms upphörde med caféverksamheten i början av 2000-talet.

– Stämningen har liksom förvunnit lite. Det var så familjärt då, säger hon.

Det var inte bara vatten som serverades åt de fyrbenta cafébesökarna, utan också gratis korv stod på menyn. Knackkorv, säger de flesta att det var, men någon menar prompt att det nog var frågan om HK:s blå länkkorv.

– En gång när det var proppfullt där frågade en man om han ryms vid ett bord. Roms svarade att hunden alltid ryms, men vi får se med människan, säger en man.

På torget säger de flesta "alla kände väl Arne Roms". Borgå torg Bild: Yle/Fredrika Sundén

Enligt Heikki Syrjäläinen lärde sig caféföretagaren aldrig använda kassamaskinen.

Men det fungerade bra med rekreationspengar åt personalen. När slantar föll ner mellan ribborna på terrassgolvet gick de inte att få upp tillbaka med en gång. Vid tömningen fick personalen slantarna.

Många minns också det stående uttrycket som följde när någon maletköttbiff eller smörgås föll på golvet: "Bra att tallriken låg under" (onneksi oli lautanen alla).

"De unga kan lära sig av Arne Roms"

Borgåborna kommer också ihåg legenden Arne Roms för grillkiosker, danser på Seurahovi, loppmarknader, bilverkstäder och bensinstationen Union med tillhörande festtraditioner.

En samling män i 60-årsåldern, vilka kallar sig torgparlamentet, sitter runt bordet och låter anekdoterna flöda.

De är eniga om en sak: Roms strandcafé var Borgås bästa café. Och Roms borde ha blivit vald till Borgås främsta företagare.

Seppo Mannonen kommer ihåg en utbildningsdag för företagare år 1993:

– De högt utbildade handelsmännen frågade vilken handelshögskola Roms hade gått, eftersom han lyckades ta sig genom recessionen då ingen annan lyckades. Men han hade ju lärt sig allt på gatan!

Längs åstranden i Borgå finns idag flera uteserveringar. Många minns Arne Roms välbesökta café. Mänskor ute på kvällspromenad. Bild: Yle/Mikael Kokkola

Tero Teronvaara anser att de unga Borgåborna kan lära sig av Roms.

– Han älskade att arbeta. Han var företagsam och gjorde saker med händerna. Det kunde dagens ungdom ta efter.

Enligt Juho Ainasoja var Roms också bra på att sätta andra i arbete.

– Om man råkade gå förbi när han skulle ställa fram eller undan för dagen så fick man hugga i.

Flytväst och hittepengar åt barnen

Vänlig och godhjärtad, det är återkommande svar om hurdan Roms var som person. Också formuleringen "färggrann personlighet" dyker ofta upp.

– Vi drömde om att röka ett par tobak med inkorna i Anderna. Det var vår dröm i många år, men det blev inte av, säger en man.

På torget berättas många anekdoter om Roms givmildhet, speciellt gällande barn.

En handlar om hur en hundramarkssedel bytte ägare. Roms brukade ha hål i fickorna, så sedeln hade fallit ut på gatan.

En liten pojke upptäckte sedeln och gav den tillbaka åt den främmande farbrodern. Då sa farbrodern, alltså Roms, att pojken kan behålla sedeln eftersom han hade varit så duktig och ärlig.

Roms borde ha blivit vald till Borgås främsta företagare

En annan gång kom en familj med båt till Borgå och besökte Roms strandcafé. De hade ett barn som inte hade flytväst.

Roms lär ska ha sprungit till Simolins varuhus och köpt en flytväst som han donerade åt barnet, eftersom han ansåg att man ska ha en sådan.

En del Borgåbor verkar också ha anekdoter som inte anses passa i en artikel. I följande anekdot var slutet ändå gott:

En kvinna berättar om tiden då hennes väninna bodde i en höghuslägenhet under Roms. Roms hade kommit hem på natten utan nycklar och ringt efter servicebolaget att komma och låsa upp dörren.

Han ramlade in och lade sig att sova på soffan – men hade av misstag gått in i lägenheten under honom. Till slut hittade han hem.

Nio av tio personer kände till Arne Roms. Helena Swahn utgör ett undantag. Hon har parkerat cykeln invid en torgbänk och kommenterar efter att ha lyssnat på Arne Roms-diskussionerna kring henne:

– Namnet är nog bekant, men jag vet inte vem det var. Jag måste ta och googla lite, så jag lär mig mer om Borgås lokalhistoria.