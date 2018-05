Hyyrynen och Franssi firar ligaguld efter blåvit seriefinal – Juventus italienska mästare under sin första säsong

Finländska landslagsspelarna Tuija Hyyrynen och Sanni Franssi är italienska fotbollsmästare med Juventus. Det krävdes en extra match som dessutom gick till straffläggning innan huvudkonkurrenten Brescia kunde besegras. Det är Juventus första säsong i Serie A.

Ett år efter att Turingiganterna Juventus, efter en paus på många år, grundade ett damlag och tog över en övergiven ligalicens firar de inte så gamla spelarna i Den Gamla Damens damlag guld i Serie A Femminile.

Efter 22 spelade matcher hade både Brescia och Juventus 60 poäng, 20 segrar och två förluster och då målskillnaden eller inbördes möten inte är avgörande faktorer i damernas Serie A krävdes en tilläggsmatch.

Där stod det efter 90 spelade minuter 0–0, och inte heller förlängningen gav någon utdelning på målfronten. Avgörandet blev Federica di Criscios miss som gjorde att Juventus vann straffläggningen med 5-4 och tog hem ligatiteln.

Brescia bytte ut Heroum i andra halvlek medan Juventus ersatte Franssi i förlängningens andra halvlek. Hyyrynen spelade hela matchen.