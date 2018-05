Kina sköt upp satellit som ska kretsa kring månen - robot ska landa på baksidan senare i år

Kina har skjutit upp en satellit som ska gå i omloppsbana kring månen. Queqiao-satelliten blir kommunikationsstöd åt Chang'e 4, som ska landa på månens baksida.

Orsaken till att Pink Floyd döpte sin platta till the Dark Side of the Moon är inte att bara Roger Waters fascinerades av månens baksida, utan att en betydande del av mänskligheten alltid har gjort det, ända sedan vi insåg att den finns.

Baksidan, eller den mörka, eller den obelysta sidan av månen har aldrig besökts av människor. Största delen av den hade aldrig ens beskådats innan den fotograferades första gången, av sovjetiska Luna 3, 1959. Nio år senare sågs den direkt av människor för första gången då USA:s Apollo 8 åkte runt månen, som första bemannade expedition.

Nu närmar sig Kina månens baksida, då man senare i år ska skjuta upp Chang'e 4 (döpt efter den kinesiska mångudinnan), en obemannad expedition som ska landa på baksidan och släppa lös en utforskande månbil, en rover.

För att kunna hålla kontakten med Chang'e sände man enligt nyhetsbyrån Xinhua i natt upp en kommunikationssatellit. Queqiao - direkt översatt skatbron (som i fågeln skata), för att ära den vördade fågelns roll i folksagorna - ska gå i omloppsbana runt månen och säkra att det kinesiska rymdprogrammets nyaste projekt går i hamn utan problem.

Källa: Xinhua, Yle Uutiset