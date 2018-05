HJK fick revansch för cupmissen – VPS tappade greppet totalt

Bild: Samppa Toivonen / All Over Press

João Klauss inbytt matchhjälte i Helsingfors. João Klauss De Mello firar mål för HJK, 2018. Bild: Samppa Toivonen / All Over Press

HJK är ny serieledare i herrarnas inhemska fotbollsliga. Den regerande mästaren var klart bättre än FC Inter på hemmaplan. KuPS stiger upp till tabelltvåa tack vare seger i Vasa.

För en dryg vecka sedan åkte HJK på en smäll mot FC Inter. I finalen i finska cupen hemma i Helsingfors vann Åbolaget med uddamålet och snuvade favoriten på titeln.

– Första prioritet var att inte släppa in ett mål ... Vad som än händer så släpper vi inte in ett mål, beskrev anfallaren Benjamin Källman gästernas taktik till Yle Sporten.

När lagen möttes på nytt i kväll läckte Inter bakåt. I första halvlek höll Inters nolla mot ett anemiskt HJK, men i pausvilan bytte Mika Lehkosuo in brassestrikern Joao Klauss – som avgjorde kampen.

Strax efter halvtidsvilan petade Klauss in 1–0 efter en hörna och med knappa timmen på klockan styrde han in 2–0 via stolpen. Filip Valencic fastställde slutsiffrorna 3–0 med kvarten kvar. HJK vann skotten med 16–3.

– Vi höll oss till planen fram till första målet, första halvlek gick helt enligt förhandsritningarna och HJK började redan bli frustrerat, men bakslag genast efter paus är alltid tunga, säger Interkaptenen Timo Furuholm i Yle Puhes sändning.

VPS förlorade hemma

HJK tar över serieledningen med 22 poäng förbi spellediga RoPS som nu ligger två poäng bakom. På 20 poäng finns också KuPS, som i kväll åkte hem från Vasa med full pott.

VPS, som hade två kryss i ryggen, föll med 0–2. Det första målet kom ett par minuter före paus efter schabbel i hemmaförsvaret, som Ilmari Niskanen utnyttjade.

– Vi borde varit mer vakna vid 0–1. Fram till det spelade vi helt okej, men slutet var sen mindre bra. Vi tappade greppet totalt, säger VPS-backen Eero-Matti Auvinen i Yle Puhe.

Hoppa över Twitterpostning

Marginalerna inte på @VPS1924_se sida idag. 0-1 gav man bort, 0-2 gav domaren till skänks och så missade #vepsu halvdussinet målchanser. — Gustaf Westerholm (@G_Westerholm) May 22, 2018

Det andra målet slog skytteligaledaren Rasmus Karjalainen in från straffpunkten i den 56:e minuten. Karjalainen har nu nio mål på lika många matcher. Auvinen beskrev straffen, som tilldömdes efter hands på Jerry Voutilainen, som ”ganska billig”.

– Vi spelade moget och hade kontroll framför allt i andra halvlek. Ett stort mål var att hålla nollan för första gången i år och det lyckades. Segern smakar otroligt gott, säger målskytten Niskanen.

FC Lahti behåller platsen som tabellfyra tack vare en 2–1-bortaseger över åttan IFK Mariehamn. Artjom Dmitrijev och Stenio nätade för Lahtislaget, medan Aleksei Kangaskolkka gjorde ålänningarnas mål från straffpunkten.

I Kemi vann Ilves över PS Kemi med 2–0, medan TPS och FC Honka klev av planen mållösa i Åbo.

Resultat:

VPS - KuPS 0-2 (0-1)

43. Niskanen 0-1

56. Karjalainen 0-2

TPS - FC Honka 0-0

PS Kemi - Ilves 0-2 (0-1)

15. Noubissi 0-1

71. Ala-Myllymäk 0-2

HJK - FC Inter 3-0 (0-0)

47. Klauss 1-0

58. Klauss 2-0

76. Valencic 3-0

IFK Mariehamn - FC Lahti 1-2 (0-1)

36. Dmitrijev 0-1

48. Kangaskolkka (straff) 1-1

64. Stenio 1-2