Den amerikanske författaren Philip Roth är död

Philip Roth var en av efterkrigstidens mest betydelsefulla. men också kontroversiella författare i USA. Han blev 85 år gammal.

Roths litterära agent har bekräftat för amerikanska medier att Roth avled på tisdagen till följd av hjärtproblem.

Till Roths mest berömda verk hör "Amerikansk pastoral", "Portnoys besvär", "Gift med en kommunist" och "Konspirationen mot Amerika".

Han skrev över 30 romaner. Efter att han skrivit "Nemesis" (2010), som handlade om polioepidemin i New Jersey där han växte upp, beslöt han sig för att gå i pension.

I sina berättelser återvände han ofta till industristaden Newark i New Jersey och den judisk-amerikanska medelklasserfarenheten.