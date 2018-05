Nobody put’s Baby in the corner (Dirty Dancing). I see dead people (The Sixth Sense). You had me at hello (Jerry Maguire). I am big. It’s the pictures that got small (Sunset Boulevard).

Filmhistorien är fylld av snärtiga och träffande repliker som blivit odödliga. Repliker som många kan trots att de kanske aldrig sett filmen ifråga. Så hur bra är du på filmrepliker?