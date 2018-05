Filmrecension: Solo: A Star Wars Story – fräsigt men förbryllande

Bild: Copyright: 2018 Lucasfilm Ltd. & ™, All Rights Reserved.

Radarparet Han Solo (Alden Ehrenreich) och Chewbacca (Joonas Suotamo). Han Solo (Alden Ehrenreich) och Chewbacca (Joonas Suotamo) går igenom ett sandlandskap.

Trots att Solo: A Star Wars Story är passligt familjevänligt (K12), fräsigt och fartfyllt så blir det mest platt fall. Den här filmen är tyvärr både förutsägbar och förbryllande.

Det som serveras är ett möte med den unga Han Solo, spelad av Alden Ehrenreich, småkaxig och charmig, ute efter att rädda sin käraste.

Han som i Harrison Fords tolkning blivit den äventyrliga, uppkäftiga och självgoda typen som innerst inne har ett gott hjärta.



Han Solo i Harrison Fords version tillsammans med Princess Leia och Luke Skywalker. Luke Skywalker ( Mark Hamill), prinsessan Leia (Carrie Fisher) och Han Solo (Harrison Ford) i Star Wars 1977.

Men av alla personer i Star Wars-myten är det verkligen Han Solo vi vill veta mer om?

Vad som hände innan Star Wars IV?

Solo: A Star Wars Story är en så kallad prequel och utspelar sig innan Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977). Det är alltså fråga om en fristående del till Star Wars-filmerna. (Precis som Rogue One: A Star Wars Story, 2016).

Den här filmen ger oss bakgrunden till vem Han Solo är. Och svarar bland annat på frågor som hur Han fick sitt efternamn? Hur träffade han Chewbacca? Och hur det gick till när han fick tag på rymdskeppet Millennium Falcon?



Hur gjorde Han Solo Kessel Run på 12 parsecs? Rymdskeppet Millennium Falcom flyger ovanför en rödbrun planet.

Men den största frågan är om det här är tillräckligt intressant för publiken?

Vi serveras i alla fall lite av allting, mest får vi en klassisk äventyrsfilm där hjälten Han ska försöka rädda sin kära Qi’ra (Emilia Clarke). Däremellan får vi en stor dos rymdaction, lite bromance och ganska så slätstrukna kvinnoporträtt. Det hela är sedan kryddat med influenser från westernfilmer.

Vem drar först? Närbild på Han Solos (Alden Ehrenreich) hand just innan han skall dra sitt vapen.

Space cowboy som drömmer om att flyga

Det hela börjar direkt med full fart, den unga Han Solo tillsammans med Qi’ra försöker fly från den hemska tillvaron på deras industrialiserade och mörka hemplanet Corellia. Men Qi’ra blir tillfångatagen och Han står förkrossad kvar och lovar att återvända för att rädda henne.

Sedan följer värvning i Imperiets armé, därifrån han snabbt deserterar och istället slår sig samman med ett gäng småskurkar med stora planer.

Det är mycket action och när äventyren och farorna på en planet blir för stora, fräser man iväg genom galaxerna till nya planeter för nya äventyr och nya faror.

Däremellan får Han en massa nya vänner, och fiender. Här är mötet med Chewbacca (Joonas Suotamo) kanske det viktigaste. Och mötet med Lando Calrissian (Donald Glover) det mer underhållande.

Men ingendera scenerna är särskilt oförglömliga.

Den intressantaste, och samtidigt mest tragiska figuren i hela filmen, är droiden L3-37 (Phoebe Waller-Bridge) en revolutionär som brinner för jämställdhet.



L3-37 (Phoebe Waller-Bridge) och Lando Calrissian (Donald Glover) är det intressantaste paret. L3-37 (Phoebe Waller-Bridge) och Lando Calrissian (Donald Glover) i närbild.

En film som väcker frågor

Ron Howard (Apollo 13, The Missing, A Beautiful Mind, Frost / Nixon, The Da Vinci Code) tog över regiuppdraget efter att regissörerna Phil Lord och Christopher Miller (kända bland annat för The Lego Movie) avgick på grund av det man brukar kalla konstnärliga meningsskiljaktigheter.

Howard lär ha filmat om det mesta och slutresultatet är en jämntjock och trygg action/äventyrsfilm som passar in i Star Wars-stilen.

Manusförfattarna, far och son Lawrence och Jonathan Kasdan, har också varit måna om att strö in tillräckligt med referenser till de andra Star Wars-filmerna.



Som ler och långhalm hänger de ihop, Han och Chewbacca. Alden Ehrenreich som Han Solo och Joonas Suotamo som Chewbacca.

Solo: A Star Wars Story är därför en episodisk berättelse där man bekymmerslöst hoppar framåt i intrigen. En film som inte tar sig själv på alltför stort allvar. Men också en film som tyvärr inte överraskar och som stundvis känns alldeles för lång och tråkig.

Problemet är kanske att här inte finns en tillräckligt spännande och farlig fiende? Eller att det är svårt att bry sig om typer som snabbt introduceras för att sedan försvinna? (Och som vi vet att inte dyker upp i de senare Star Wars-filmerna.)



Han Solo (Alden Ehrenreich) hade tänkt rädda Qi'ra (Emilia Clarke) men nu blev det inte riktigt så. Qi'ra (Emilia Clarke) och Han Solo (Alden Ehrenreich) står och ser på varandra i en bar.

Eller att det inte riktigt verkar finnas nåt mål och riktning i den unge Han Solos framfart? (Speciellt efter att Qi’ra igen dyker upp i berättelsen.)

Eller kanske är det avsaknaden av en humoristisk och kvick dialog?

Eller avsaknaden av Kraften?

Eller kanske den unga Han Solo helt enkelt inte är en så väldigt intressant typ att göra en solofilm om?