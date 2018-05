Irland röstar om abort i ett polariserat klimat

Irland har en av världens strängaste lagstiftning då det kommer till abort. År 2013 luckrades ändå lagen upp en aning efter ett uppmärksammat fall där en kvinna dog för att hon förvägrades abort.

I praktiken tar väljarna ställning till det grundlagens åttonde tillägg. Tillägget infördes efter folkomröstning år 1983 och det likställer kvinnans och fostrets rättigheter.

Irland har prickats bland annat av FN och människorättsorganisationer som Amnesty International för lagarna.

En av de centrala frågorna i folkomröstningen är hur man ska förhålla sig till något som redan de facto är en del av det irländska samhället.

Omkring 3000 irländska kvinnor reser utomlands, i praktiken oftast Storbritannien, för att göra abort.

Studenterna Gráinne McIneriey, Rebecca Fahy och Casey Meade Maloney bor i Dublin och tycker att de strikta abortlagarna i Irland är ett exempel på dubbelmoral. Studerande sitter på en bänk vid Trinity College i Dublin. Bild: Yle / Johannes Waris

- Jag anser att kvinnor borde ha rätt att bestämma över sin egen kropp år 2018, säger Gràinne McKearney, som studerar vid Trinity College i centrum av Dublin.

- Åttonde tillägget lägger kvinnors liv i fara. Om det förblir i grundlagen, kommer hela frågan om kvinnors rätt till sin kropp bara att sopas under mattan, säger studiekompisen Casey meade Maloney.

Kampanjerna på både nej- och ja-sidan har kännetecknat gatubilden i Dublin i flera månader. Politiskaa affischer för ja- och nej-sidan inför folkomröstningen om abort i Irland i maj 2018. Bild: Yle/ Johannes Waris

Brian Gallagher har röstat i varje val och folkomröstning sedan han blev myndig. Den här gången ser det ut som om han tänker stanna hemma på fredagen den 25 maj.

- Det verkar som om det är en svartvit fråga, men det finns ett massivt grått område mellan ja och nej. Båda sidorna har goda argument, och jag vet helt enkelt inte vad jag skulle rösta för, säger Gallagher.

Båda sidorna har goda argument och jag kan helt enkelt inte välja, säger Brian Gallagher. Brian Gallagher utanför sin butik i Lifford. Bild: Yle/ Johannes Waris

I den sista stora opinionsmätningen, som gjordes av dagstidningen Irish Times, före valet hade ja-sidan ett försprång, även om nej-sidan knappat in på det i varje opinionsmätning sedan årsskiftet.

44 procent av de tillfrågade säger att de högst sannolikt kommer att rösta för att ta bort det åttonde tillägget ur grundlagen, medan 32 procent uppgav att de kommer att rösta för att hålla kvar den nuvarande abortlagen i Irland.

Däremot var en femtedel av väljarna fortfarande osäkra då det endast återstod en vecka till folkomröstningen.

Det är bland de här väljarna kampanjerna nu satsar stenhårt på under den sista veckan inför folkomröstningen.

Flera väljare känner att det inte gärna röstade för aborter, men samtidigt anser att situationen där kvinnor tvingas genomgå graviditeter utan att fostret har några som helst förutsättningar för att överleva är ohållbar.

Samma gäller graviditeter till följd av våldtäkt eller incest.

Stad och landsbygd, gamla och unga

- Du kan kalla mig gammalmodig, men jag kommer att rösta nej. Jag vill inte att abort blir som att köpa en burk Cola i butiken, säger Frank Heron från Donegal i nordvästra Irland, som inte ändrat sin åsikt under 36 år sedan den förra folkomröstningen.

En av skiljelinjerna i frågan går mellan stad och landsbygd. I de större städerna som Dublin och Cork är stödet för ett slopande av det åttonde tillägget större än på mindre orter på landsbygden.

Katolska kyrkan har genom historien varit en mäktig institution, men uttalat religiösaargument lyser med sin frånvaro i de olika kampanjernas affischer, som präglar gatubilden både i centrala Dublin och småbyar runtom i landet.

En större skiljelinje är ålder. Opinionsmätningarna visar att om folkomröstningen gjordes endast bland väljare som är över 50 år, skulle det åttonde tillägget stå kvar, medan om endast väljare mellan 18 och 50 röstade skulle ja-sidan vinna med tydlig marginal.

Katie Ascough, representerar kampanjen Love Both, anser att Irland har en progressiv grundlag som godkänner de oföddas mänskliga rättigheter. Katie Ascough. Bild: Yle/ Johannes Waris

"En röst för de oföddas rättigheter"

Trots det här trenderna kan man inte säga att varje ung kvinna i Dublin skulle rösta ja.

Katie Ascough, från organisationen Love Both, jobbar dygnet runt för att säkra barns rätt till att födas.

- Det åttonde tillägget respekterar rätten till liv. Vi har den vetenskapliga kunskapen i dag, att vi vet att att foster är en människa, säger Ascough.

Hon anser att regeringens förslag för ersättande lagstiftning till det åttonde tillägget går för långt. Det handlar om abort fram till tolv veckor – alltså under den tidsperiod som gäller för de flesta aborter som genomförs.

- Alla människor i Irland känner någon som är vid liv i dag tack vare det åttonde tillägget. Abort innebär alltid slutet av ett liv, säger Ascough.

Hon och Love Both-kampanjen oroar sig för man i Irland kommer att införa en fri tillgång till abort.

- Om man tittar på statistik från andra länder ser man att när abort har blivit lagligt så har lagen med tiden blivit normaliserat och antalet aborter har ökat.

Det faktum att irländska kvinnor redan i dagens läge reser utomlands för aborter är något som är "beklagligt".

Sarah Monaghan från Together for Yes, anser att folkomröstningen den 25 maj är en möjlighet för Irland att ta steget ut från en historia "som varit väldigt dyster för irländska kvinnor". Sarah Monaghan. Bild: Yle

Inte långt ifrån Love Boths kontor i södra Dublin jobbar Sarah Monaghan med att övertala irländska röstberättigade att säga JA till att förkasta det åttonde tillägget.

- Jag anser att vi i den här omröstningen har chansen att ta farväl av det gamla, mörka Irland som varit en förtryckande plats för kvinnor, och välkomnar ett nytt Irland som bygger på medkänsla och bryr sig om kvinnor och låter läkare bry sig om kvinnor, säger Monaghan, från Together for Yes.

- Vi vill ha en säker hälsovård för kvinnorna i Irland. Jag menar, bara i dag tar tre irländska kvinnor abortpiller som de beställt på nätet. De gör det utan att proffs inom hälsovården finns på plats, . ― Sarah Monaghan, Together for Yes

Monaghan påpekar också att långt ifrån alla har möjligheten att resa utomlands i en krissituation - ens till England.

- Möjligheten att resa utomlands har länge varit att sätt att stänga ögonen för en verklighet i Irland. Vi är väl medvetna om att världens ögon är på oss, säger hon.

Resultatet i folkomröstningen väntas stå klart senast under lördag eftermiddag.