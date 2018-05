Bottas vill ha långt kontrakt med Mercedes – stallchefens svar: ”Finns inget att säga”

Båda förarna i Mercedes sitter med utgående kontrakt. Valtteri Bottas hoppas på att flerårigt avtal med världsmästarstallet. Stallchefen är förtegen om förhandlingarna, men är imponerad av finländarens säsongsstart.

Precis som sin landsman Kimi Räikkönen sitter Valtteri Bottas med ett avtal som går ut efter den här F1-säsongen. Därmed behöver även Bottas visa vad han går för.

Nyligen sade Bottas till Autosport att han vill ha ett längre avtal med Mercedes.

– Det är mitt mål. Så länge som jag fortsätter prestera på samma nivå som hittills borde det vara lugnt. Jag har haft många ettårskontrakt och skulle gärna ha koll på vad jag ska göra ett par år framåt.

Då konstaterade Bottas att han har god kontakt med stallchefen Toto Wolff, men att man inte kan slå fast något ännu.

"Alla förväntade sig mirakel"

Bottas har inlett säsongen fint. Han har noterat tre andraplatser och hade dessutom segern i Bakus GP i en liten ask när han hade oflyt och fick en punktering med några varv till mål.

Finländaren är VM-trea och får beröm av Wolff.

– Vi tenderar att alltid utvärdera förare efter ett lopp. Valtteri sköts in i ett av de starkaste stallen förra året. Alla förväntade sig mirakel och han var rätt bra. Nu har han växt som förare och människa. Han har kommit in i stallet väldigt bra och nu ser vi resultat, säger Wolff till C More.

Toto Wolff. Toto Wolff, Mercedes stallchef, mars 2016. Bild: All Over Press

Stallchefen har många gånger betonat vikten av att relationen mellan Bottas och Lewis Hamilton fungerar. När C More ska fråga om kontraktsläget avbryter Wolff frågan.

– Jag vet vad ni ska fråga om, men det finns inget att säga nu.

Red Bull dominerade på träningarna

Även Hamilton sitter med ett utgående kontrakt. Britten har givetvis ett starkt förhandlingsläge efter att ha vunnit flera VM-titlar i Mercedes.

– Det är en process som närmar sig ett slut. Det är detaljer som går fram och tillbaka, men vi har ett stort förtroende för varandra. Det finns ingen orsak att vi inte syr ihop det här, säger Wolff till Sky Sports.

Hamilton konstaterade redan i går att hela Mercedes förväntar sig en tuff helg när F1-cirkusen har kommit till Monaco. I fjol missade båda förarna pallen och på dagens två träningspass var man också en bit efter tätbilarna från Red Bull.

Daniel Ricciardo och Max Verstappen körde snabbast i dag med klar marginal före Mercedes och Ferrari.

– Vi har lärt oss mycket sedan förra året, men det här är ingen favorit. Det finns nästan inga raksträckor och det här är mer av en Red Bull-bana, säger Wolff.

Den sista träningen inför kvalet i Monaco körs på lördag. Racet avgörs på söndag.