Fem mål och rött kort i glödhet förlängning – Lyon vände på några minuter och försvarade CL-titeln

What. A. Half. 🔥🔥🔥



93' Pernille Harder

98' Amandine Henry

99' Eugénie Le Sommer

103' Ada Hegerberg



FOUR goals in 11 minutes in Kyiv!!! ⚽⚽⚽⚽#UWCLfinal pic.twitter.com/kInhfyfp4N