Genusvetaren Saara Särmä får Årets Kristiina-pris

Politikforskaren och aktivisten Saara Särmä får pris av Helsingfors universitet för sitt arbete inom genusvetenskap och för främjandet av jämställdhet.

För den stora allmänheten är Saara Särmä kanske mest känd som personen bakom mikrobloggen Congrats, you have an all male panel!.

På Tumblr- bloggen lägger hon och andra upp bilder på olika seminarier och paneler där en grupp experter är uppradade - alla män. En liten David Hasselhoff som Knight Rider ger tummen upp utanpå bilderna.

Skärmdump från sidan Congrats, you have an all male panel! En skärmdump på en paneldiskussion med enbart kostymklädda män. Utanpå finns en rund bild på David Hasselhoff som visar tummen upp. Bild: allmalepanels.tumblr.com

Saara Särmä har också grundat tankesmedjan Hattu.

Helsingfors universitet motiverar sitt val med att Särmä kombinerar akademiska studier med politisk aktivism på ett modigt och påhittigt sätt.

Hon använder karnevalism och godmodig humor för att lyfta fram samhälleliga orättvisor.

Årets Kristiina-priset har fått sitt namn efter Kristiina-institutet som påbörjat genusforskningen vid Helsingfors universitet.

Priset har delats ut årligen sedan år 2001 och ges till en person som har gjort genusvetenskapen mer känd, eller som har jobbat emot könsdiskriminering och ojämlikhet.