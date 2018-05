Restriktioner mot Airbnb i Paris - turister tränger undan lokalbefolkningen

Paris stad har stämt Airbnb för att ha annonserat uthyrning av bostäder på olagligt vis.

- För att skydda sig från turister som med hjälp av företag tränger undan lokalbefolkningens tillgång till bostäder har Paris infört hårdare regler, säger Gérard Simonet på en stadsmiljö organisation.

Amerikanska familjen Lawson är ute på en tre månaders semesterresa i Europa. De är mycket nöjda med Airbnb i Paris.

-Billigt, bra och centralt. Vi bor mitt emellan katedralen Notre-Dame och muséet Louvren. Lägenheten är som ett hem, med böcker och spel.

-Vi kan laga mat på plats och på så vis slippa dyra restauranger, berättar mamma Lacey, pappa Troy samt pojkarna Truman och Owen entusiastiskt.

Billigt med Airbnb

Familjen betalar 80 euro per natt för alla fyra via Airbnb. Ett dubbelrum på hotell kostar däremot ungefär 160 euro i den franska huvudstaden. Två dubbelrum skulle då kosta 320 euro per natt.

-Det vore dyrt, tycker de.

Familjen Lawson har hittat bostad via Airbnb i många städer i Frankrike, Spanien, Schweiz och Österrike.

-Fast i Paris var det svårast att få tag på Airbnb. För här finns många restriktioner. Utbudet är litet och efterfrågan stor, kommenterar Troy.

-Det är även svårt i vår hemstad i Santa Cruz i Kalifornien. Man försöker begränsa Airbnb’s framfart, säger Lacey.

-Detta är svårt att förstå. Turister måste väl kunna bo billigt under semestern, tycker pojkarna.

Flera storstäder skärper reglerna

Många städer runt om i världen inför nu hårda restriktioner mot Airbnb och liknande företag. San Francisco och London är några exempel.

Så även Paris. Där får lägenhetsinnehavarna bara hyra ut bostad 120 nätter per år numera.

Paris stad kräver vidare att Airbnb-annonserna på internet förses med ett nummer. Detta för att staden bättre ska ha kontroll över uthyrningen.

Men det har visat sig att företaget inte följer kraven med numreringar. Därför ställs Airbnb i Frankrike inför rätta den 12 juni.

Det kan bli dryga böter på 1 000 euro per annons och per dag. Företaget riskerar rekordböter.

Staden får ej tömmas på invånare

Gérard Simonet leder stadsmiljöorganisationen "Vivre le Marais » i Paris Gamla stad. Där propagerar man intensivt mot Airbnb och andra företag i branschen.

-Folk som hyr via liknande företag stör oss invånare i tid och otid, säger chefen när vi går in på kontoret.

Han klagar på att de rullar väskor på marken, klampar i trappan mitt i natten.

-Dessutom festar och super de utan minsta hänsyn till folk som behöver sova för att jobba nästa dag.



Gérard Simonet, chef i stadsmiljöorganisationen Vivre le Marais, har blivit berömd i Frankrike då han aktivt arbetar mot Airbnb och andra företag som på liknande vis hyr ut bostäder i Paris via internet. Gérard Simonet är chef i stadsmiljö organisationen Vivre le Marais. Bild: Yle/Johan Tollgert

Medlemmarna i "Vivre le Marais" har ring polisen flera gånger. Om någon för oljud i Paris mitt i natten kan det innebära dryga böter när polisen kommer.

-Men polisen kan inte ge utländska Airbnb-gästerna böter, för de har ingen fast adress att uppge i Frankrike. Så de drabbas därmed inte av lagen, vilket är orättvist, säger Gérard Simonet.

Paris tappar invånare

På organisationen ges fler kritiska argument som att Airbnb och liknande uthyrningsföretag saknar struktur.

Simonet poängterar att det är oklart vilka försäkringar som gäller för hyresgästerna eller för dem som hyr ut bostäderna.

-Många parisare har nu svårt att hitta en bostad. Ofta tjänar lägenhetsägarna mer på korta Airbnb-besök än på månadshyror. Bristen på bostäder driver i sin tur upp hyrorna för metropolens invånare.

Enligt uppgifter i franska medier flyttar varje år 20 000 parisare från den franska huvudstaden sedan ett par år tillbaka. En orsak anses vara bostadsbristen.

Vidare hyrs allt färre butiks- eller kontorslokaler ut numera. För även här är profiten via Airbnb större.

Hotellbranschen rasar också. Där anses att Airbnb för en illojal konkurrens.

Kan bli hotellbrist under OS

År 2024 organiserar Paris Olympiska spelen. Metropolens politiker är mycket entusiastiska.

Men många fransmän är faktiskt fly förbaskade över att Paris är värd för spelen. På stadsmiljöorganisationen "Vivre Le Marais" instämmer man i kritiken.

Fast om hotellrummen inte räcker till under OS kommer det ju behövas fler bostäder för alla besökare. Det kanske dessutom kan tillföra metropolen extra inkomster, påpekar jag.

-Tillåts Airbnb härja vidare töms Paris på sina invånare. Då finns risken att Paris blir en huvudstad för turister som ständigt är på resa, rasar Simonet.

Enligt uppgifter i svenska tidningen Dagens Etc lobbar olika uthyrningsföretag mot EU-kommissionen för att tvinga europeiska städer att öppna sina hem på storföretagens villkor.

Macron kan ta i med hårdhandskarna

Chefen på stadsmiljö organisationen hoppas att EU:s parlamentariker vågar gå emot Airbnb och de andra företagen.

-Det viktigaste steget nu är att se till att företagen och alla de som hyr ut sin bostad på det här viset obligatoriskt betalar samma skatt som andra företag, säger Gérard Simonet.

-Där tror jag dock att Frankrikes president går på den linjen också, säger han hoppfullt.