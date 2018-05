Tre ebolapatienter flydde från sjukhus i Kongo - över 600 som kan ha smittats spåras som bäst

WHO försöker få tag på över 600 människor som kan ha smittats i Mbandaka i Demokratiska Republiken Kongo

Tre patienter som led av den dödliga blödarsjukan ebola flydde tidigare i veckan från ett sjukhus i staden Mbandaka i Kongo.

Två av patienterna avled kort därefter; en av dem i sitt hem och den andra efter att han togs tillbaka till sjukhuset. Den tredje lever än och har återbördats till sjukhuset .

Hälsovårdsmyndigheter oroar sig nu för om patienterna hann sprida smittan då de befann sig utanför sjukhuset.

Två av patienterna fick hjälp av anhöriga att fly och patienterna tog sig genast till en kyrka innan de åkte vidare till sina hem.

En av dem avled dagen efter i sitt hem och begravdes med hjälp ev experter från Läkare utan gränser.

Det här är ett sjukhus, inte ett fängelse. ― Henry Gray, Läkare utan gränser

Världshälsorganisationen WHO och Läkare utan gränser säger att de inte kan hålla kvar patienter med våld, men de hoppas att folk inser hur farligt och smittosamt ebolaviruset är.

"Inte ett fängelse"

- Det här är ett sjukhus, inte ett fängelse. Vi kan inte låsa in dem allihopa, säger Henry Gray som leder Läkare utan gränser i staden Mbandaka med 1,2 miljoner invånare.

WHO slog förra veckan larm om att det senaste ebolautbrottet i Kongo hade spritts till storstaden Mbandaka som ligger vid Kongofloden.

WHO är särskilt oroad över att epidemin kan spridas till huvudstaden Kinshasa. Staden med över 10 miljoner invånare ligger nedstöms från Mbandaka.

- Det är olyckligt, men inte oväntat. Det är normalt för anhöriga att vilja vara tillsammans med sina käraste under den tid som kan vara deras sista, säger Tarik Jasarevic från WHO.

Över 600 som kan ha smittats spåras

WHO säger nu att man har fördubblat ansträngningarna för att spåra över 600 människor som har varit i kontakt med smittobärare.

Människorna som man försöker få tag på kan ha smittats vid åtminstone tre tillfällen i samma stadsdel i Mbandaka; under en begravning, i en kyrka och på en hälsovårdsstation.

Dessa människor i riskzonen bör vaccineras med det snaraste, men det har visat sig vara svårt att hitta dem.

- De följande veckorna kommer att visa om epidemin verkligen har spritts till storstäder eller om vi får epidemin under kontroll. Vi balanserar på en knivsegg vad gäller kampen mot epidemin, varnar WHO:s beredskapschef Peter Salama.

Nytt vaccin

Det första ebolafallet påträffades nära staden Bikor 100 kilometer söder om Mbandaka. Sedan dess har minst 27 människor avlidit efter att ha smittats, bland dem en sjuksköterska i Mbandaka.

WHO försöker motarbeta ebolautbrottet med ett experimentellt vaccin som prövades redan under den stora ebolapidemin i Västafrika år 2014 då 11 300 människor dog innan man fick epidemin under kontroll.

Det dödliga viruset påträffades första gången vid Ebolafloden i Kongo på 1970-talet.