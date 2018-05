Åbo Akademis hedersdoktor Jonas Gardell: "Kampen för sexuella minoriteter är aldrig över"

På fredagen promoveras författaren Jonas Gardell till filosofie hedersdoktor vid Åbo Akademi för sitt engagemang för sexuella minoriteter, och särskilt för sitt sätt att kommunicera dessa frågor inom religionsvetenskap och teologi. Vi har träffat svensken inför ÅA:s doktorspromotion.

Jonas Gardells skönlitterära gärning och olika former av aktivism har haft stor genomslagskraft. Gardells engagemang för utstötta samhällsgrupper, inte minst HBT-personer, har också format en medvetenhet om frågornas relevans, skriver Åbo Akademi bland annat i sin motivering.

- Det här känns fantastiskt bra. Jag har bara en gymnasieutbildning och jag är bara en liten obildad skit. Så varje gång ett universitet tycker att jag har gjort någonting av värde är det fantastiskt, säger 54-årige Gardell till Yle Åboland efter torsdagens föreläsning i Sibeliusmuseet och tillägger:

- Man måste också komma ihåg att jag har arbetat inom en del discipliner som man tidigare har rynkat på näsan åt. Som komiker, schlager och sådant. För mig är det livsviktigt att ta varje sätt att kommunicera på på stort allvar. Oavsett om det är en schlagerdänga eller en roman.

Svenskens föreläsning var en del av ett seminarium som ordnades av fakulteten för humaniora, teologi och psykologi vid Åbo Akademi inför fredagens doktorspromotion. Gardell är inte bara här för att hämta sin doktorshatt, han har också starka privata band till Finlands gamla huvudstad.

- Det är väldigt roligt att bli hedersdoktor vid Åbo Akademi då Mark (maken Mark Levengood) har sina rötter här i Åbo. Marks mormors mor grundade ett företag som hette Åbo Vadd, som hon byggde upp från en liten butik till en rikstäckande koncern.

Jonas Gardell under torsdagens föreläsning i Sibeliusmuseet. Jonas Gardell Bild: Yle/Peter Karlberg

Jonas Gardell har under flera decennier engagerat sig för alla människors lika fri- och rättigheter. Utöver författare är han också stand up-komiker och musiker. Han benämns också som en kulturell mångsysslare. Själv har han ett eget epitet som han gärna använder.

- Jag är the queen of fucking everything. Det är något som jag vill uppmana både mig och min publik att vara. Att inte begränsa sig själva. Var öppen för möjligheterna. Livet kan ta dig på resor som du inte hade en aning om skulle komma. Så vad ni än är, var the queen of fucking everything.

Jonas Gardell är en van pristagare, då han bland annat har vunnit en Guldbagge för bästa manus till Pensionat Oskar, det svenska TV-priset Kristallen för serien De halvt dolda, Prix Futura för romanen En komikers uppväxt, Frödingstipendiet, Stora Svenska Talarpriset samt Tage Danielsson-priset 1996.

År 2007 promoverades Jonas Gardell till teologie hedersdoktor vid Lunds universitet och år 2013 till medicine hedersdoktor vid Linköpings universitet. Men det här är första gången Jonas Gardell blir hedersdoktor i Finland.

- Vid alla mina tre hedersdoktor-utnämningar jag har fått har man betonat att jag har varit folkbildande. Det är jag väldigt stolt över. Man har tyckt att jag har kunnat ta relativt svåra frågor, som kanske människor inte riktigt har velat närma sig, och sedan kommunicerat dem på ett sätt där folk har känt att det angår dem.

- Ta till exempel min romantrilogi Torka aldrig tårar utan handskar, som handlar om AIDS-katastrofen i Sverige på 1980-talet. Ett ämne som blev enormt stort i Sverige och som också har varit stort i Finland. Det var ju ett ämne som man överhuvudtaget inte ens tog i med tång.

- Det fanns inget mer osexigt och tråkigt än de där gamla bögarna som dog på 80-talet. Men plötsligt förstod ett helt svenskt folk att det här var väldigt viktigt och att det är samtidshistoria som man inte kunde och som man måste lära sig.

Mark Levengood var en av Svenska Yles sommarpratare år 2014. Marknadsföringsbild för projektet Vegas Sommarpratare 2014 Bild: Yle/Heidi Grandell-Sonck

Jonas Gardell blev sambo med Mark Levengood 1986 och ingick registrerat partnerskap med honom 1995. År 2011 gifte sig Gardell och Levengood. Paret har två barn.

- Mark och jag har hela tiden gått i täten och kämpat för en samhällsutveckling gällande sexuella minoriteter. Det är något jag på allvar tycker att vi ska vara stolta över. Det vi nu måste lära våra barn är att den kampen aldrig är över och att den aldrig kan vara över.

- Jag brukar säga att det finns ingen demokratisk rättighet eller frihet som vunnits utan politisk kamp och personligt mod. Det finns inte heller en enda demokratisk rättighet eller frihet som vi kommer att får behålla om vi inte är beredda att fortsätta den kampen. Så ta det inte för givet. Jag pratar inte bara om HBTQ eller homosexuella rättigheter, utan jag pratar om all frihet.

- Vi står just nu i en situation där vi förstår att vi måste utkämpa slag igen i ett krig vi trodde vi redan hade vunnit. Och kanske är det så att de här slagen om mänskliga rättigheter måste vinnas om och om igen.

Om man jämför Sverige och Finland, hur tycker du att läget ser ut just nu?

- I Finland upplever jag att man har haft en otrolig och snabb förändring de senaste fem till tio åren. Alltså att Finland ganska snabbt kommer ikapp.

Arkivbild: Åbo Akademis doktorspromotion år 2016. Nypromoverade doktorer vid Åbo Akademi vandrar i procession till gudstjänst i Åbo domkyrka. Bild: Yle/ Nora Engström

Åbo Akademis doktorspromotion äger rum i Åbo stads konserthus med början kl. 12.00. Sammanlagt promoveras fyra jubeldoktorer, 13 hedersdoktorer och 91 personer som doktorerat vid Åbo Akademi.

Under promotionshögtiden i konserthuset uppförs musik av bland annat Jean Sibelius. Efter promotionen beger sig de nypromoverade, gäster från Nordens universitet och högskolor samt akademistaten i ståtlig procession till Åbo domkyrka cirka kl. 15.10.

Gudstjänsten i Åbo domkyrka är i år ekumenisk och följs även av ord ur andra religiösa traditioner. Predikant är biskop i Borgå stift, Björn Vikström och liturg är Mia Bäck, kyrkoherde i Åbo svenska församling.

Sammanlagt deltar ca 600 personer i konserthuset och 370 i festbanketten på Åbo slott.

Åbo Akademis information inför promotionen.