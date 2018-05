Flera kvinnor anklagar skådespelaren Morgan Freeman för sexuella trakasserier

Åtta kvinnor anklagar skådespelaren Morgan Freeman för sexuella trakasserier och opassande beteende. Det rapporterar CNN.

CNN ska ha intervjuat 16 kvinnor, varav åtta hävdar sig vara offer för sexuella trakasserier medan åtta säger sig ha bevittnat trakasserierna och beteendet.

En ung produktionsassistent som jobbade på filmen "Going in Style" där huvudrollerna innehades av Freeman, Michael Caine och Alan Arkin hävdar att Freeman flera gånger försökte röra henne mot hennes vilja.

Hon säger också att Freeman kommenterade hennes figur upprepade gånger och att han brukade lägga handen mot hennes rygg. Vid ett tillfälle påstår hon att Freeman försökte lyfta hennes kjol och frågade om hon hade underkläder på sig.

- Alan sade åt honom att sluta vilket skrämde Morgan. Han visste inte vad han skulle säga, berättar hon.

Två timmar efter att artikeln publicerats på CNN uttalade sig Morgan Freeman och bad om ursäkt.

- Alla som känner mig och som har jobbat med mig vet att jag inte är någon som avsiktligen skulle kränka eller göra någon obekväm, lydde Freemans uttalande.

Kvinnliga assistenter undvek spända kläder

Freemans beteende sträcker sig till andra arbetsmiljöer också. En produktionsassistent på filmen "Now You See Me" uppger att trakasserade henne och andra assistenter genom att kommentera deras kroppar.

- Vi visste att vi inte kunde ha på oss kläder som framhäver bröst eller rumpa om han var på väg. Vi kunde inte alls ha spända kläder på oss, säger hon.

Kvinnorna som anklagar Freeman har jobbat med honom på olika filmer eller arbetat på hans produktionsbolag Revelations Entertainment.

Tidigare anställda på produktionsbolaget kallar arbetsmiljön "giftig" och sex stycken uppger sig ha sett Freeman trakassera kvinnor - verbalt och fysiskt.

En kvinnlig ex-anställd säger att när hon träffade Freeman första gången granskade skådespelaren henne från topp till tå innan han frågade henne hur hon "känner sig om sexuella trakasserier".

En annan anställd uppger att Freeman brukade släntra in och fram till hennes bord och bara stå och stirra.

- Han bara kom fram till mitt bord och sa hej. Sen stod han bara där och stirrade på mig. På mina bröst.

- Om jag gick förbi honom tittade han på mig på ett obekvämt sätt. Han granskade mig från topp till tå och ibland stannade han och bara stirrade. En gång stannade han och stirrade på mig när jag vandrade in i ett rum fullt med människor och alla började skratta.

- En av personerna i rummet sade "oroa dig inte, det är bara Morgan", säger hon.

Masserade praktikant

En före detta manlig anställd berättar att Freeman betedde sig som en "obehaglig farbror".

- En gång såg jag Morgan gå fram till en praktikant och börja massera henne. Praktikant blev synbart röd i ansiktet och slingrade sig ur hans grepp.

Andra manliga anställda säger att Freeman bad kvinnor att snurra runt.

De beskriver också hur Freeman brukade gå fram till kvinnor och stå bara ett par centimeter från dem och stirra utan att säga ett ord.

- Sen gick han vidare till nästa kvinna och stod nära henne och stirrade utan att säga någonting. Det var mycket, mycket underligt, beskriver en person.

- Han gjorde det till varje kvinna men aldrig till männen. Han talade inte med männen.

Freeman arbetar för tillfället med National Geographics dokumentärserie "The Story of God with Morgan Freeman" där han lånar ut sin ikoniska berättarröst.

Källor: CNN, Variety