Koivukangas kluven inför Champions League-finalen: "Det mesta talar för Real Madrid"

Bild: Georgi Licovski / EPA / All Over Press

Cristiano Ronaldo. Bild: Georgi Licovski / EPA / All Over Press

Det mesta talar för Real Madrid i kvällens Champions League-final, men ändå är Yle Sportens Antti Koivukangas kluven. En hel fotbollsvärld håller andan när matchen sparkar igång klockan 21.45 i Yle TV2 och på Yle Arenan. "Liverpools sagolika säsong kronas av en triumf i Kiev", tror Koivukangas.

Liverpool har vunnit Europas finaste klubbfotbollstävling fem gånger tidigare medan Real Madrid står ensamt på tolv triumfer och jagar sin tredje raka i Kiev ikväll.

För Real Madrid är finaplatsen redan den fjärde på fem år medan Liverpool är tillbaka efter en paus på elva år.

Hur det går kan du följa med i Yle TV2 och på Yle Arenan, nedan slår referenten Antti Koivukangas fast förutsättningarna för kvällens dust.

Målvakterna

Keylor Navas är en världsmälvakt. Trots att debatten florerar varje månad kring vem som skall ersätta den rutinerade costaricanen är han sin uppgift mer än mogen. I Liverpool är Loris Karius etta, men det vara han inte under hela säsongen.

Keylor Navas parerar boll. Keylor Navas. Bild: AFP7/All Over Press

Karius har däremot förmågan att vara snabb i spelöppningarna och bidra i offensiven om och när Liverpool ställer om snabbt. Kan bli en nyckel.

Fördel Real Madrid 5-4.

Försvaret

Liverpools manskap har fungerat väl, men släpper ändå in mål. Att man kan ta sig vidare från Champions League-semifinal trots att man tappar in sex bollar över 180 minuter är snudd på omöjligt, men engelsmännens anfall har räddat det vacklande försvaret otaliga gånger.

Om inte Klopp hade plockat in Virgil van Dijk i januari hade Liverpool inte varit i närheten av Kiev. Du kan ställa ett kylskåp intill den stabile holländaren och få det att se ut som en trovärdig mittback, så bra är han på att göra sin omgivning bättre.

Virgil van Dijk agerar luftvärn i Liverpools backlinje. Virgil van Dijk vinner en nickduell. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Real Madrid har bara hållit nollan tre gånger (två gånger i gruppspelet mot APOEL) och har också en benägenhet att via sitt taktiska upplägg bjuda på en och annan fullträff som anfallets produktionstakt sen kompenserar för.

Däremot är spelare som Sergio Ramos och Marcelo igen i fokus, de har bidragit med offensiva fyrverkerier i de största matcherna tidigare och är beredda att göra det igen.

Jämnt skägg, 4-4.

Mittfältet

Liverpools trio är framtvingad men stabil. Milner, Wiljnaldum och Henderson har inga problem med att grotta ner sig i det fysiska spelet, men besitter samtidigt egenskaper som gagnar det kollektiva anfallsspelet.

I Real Madrid är formationen det stora frågetecknet, men mittfältsmaterialet är ett ymnighetshorn av kvalitet.

Bakom de uppenbara Kroos, Modric och Casemiro finns VM-spelare som Vasquez, Asensio och Isco att ta till. Real Madrid kan inte förlora matchen på mittfältet.

Marco Asensio agerade målskytt i CL-finalen i fjol. Upprepar han bragden i kväll? Marco Asensio firar. Bild: Andy Rain / EPA / All Over Press

Fördel Real Madrid 5-4.

Anfallet

Ingen hade för två säsonger sedan trott att Sadio Mané, Roberto Firmino och Mohamed Salah skulle bilda det mest omtalade anfallsgardet i Europa. Trion kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt och är en kombination av styrka, snabbhet, finess och klinisk precision som fått försvar runt Europa att falla som korthus.

Som bevismaterial lägger jag gärna fram ett YouTube-klipp ni alla kan kolla. Skriv bara in "all goals by Mané, Firmino and Salah in 2017-2018" och luta er tillbaka.

Liverpools målfarligaste: Mohamed Salah. Mohamed Salah gör mål. Bild: Peter Powell / EPA / All Over Press

Real Madrid hade sitt BBC och har det även nu, men Cristiano Ronaldo, Karim Benzema och Gareth Bale har inte spelat en minut Champions League-fotboll tillsammans ännu denna säsong och verkar inte göra det från start i Kiev heller.

Cristiano Ronaldo gjorde mål i tio raka matcher från hösten men gick mållös av planen i båda matcherna mot Bayern i semifinalen. Han jagar ännu sitt eget målrekord från säsongen 2013-2014 när han gjorde 17 mål, nu står han på 15.

Inom amerikansk idrott heter det att anfall vinner matcher men försvar vinner mästerskap.

Både Real och Liverpool har tagit sig till Kiev tack vare sina anfall och trots sina vacklande försvar.

Jag förväntar mig fyrverkerier.

Fördel Liverpool 5-4

Bredden

Under alla sina säsonger som Real Madrid-lots har Zinedine Zidane gjort ett styvt jobb med att hålla hela truppen engagerar och på tårna. Speltiden har fördelats jämnt och alla har kännt sig delaktiga.

Också inför finalen kan Zidane utnyttja ett brett och vasst material som är redo att komma in från bänken och ändra matchbilden både taktiskt och tempomässigt.

Zidane håller alla nöjda. Cristiano Ronaldo och Zinedine Zidane tackar varandra Bild: imago/Focus Images/ All Over Press

För Liverpool har skadorna satt sina spår, men utöver den uppenbara startelvan finns det begränsat med "gamechangers" på bänken. Can och Lallana har rest till Kiev men vad duon de facto kan bidra vet ingen.

Bakom Salah, Mané och Firmino finns mer eller mindre ingenting rent offensivt.

Fördel Real Madrid 5-3.

Historia

Man skojar inte bort Reals förmåga att ta sig till final. Fjärde finalen på fem säsonger är ett hisnande saldo och klubben finns på egna tiotal när det kommer till vunna pokaler i Europacupen och Champions League.

Det är få klubbar i Europa som Liverpool behöver stå i skuggan av när det kommer till europeisk framgång, men Real Madrid är just en sådan klubb.

Trots fem titlar är Liverpool utmanaren, men Jürgen Klopp klagar knappast.

Fördel Real 5-4.

Hur går det? Referentens tips

"Jag spelade en match FIFA17 mot sonen i morse där jag var Real Madrid och sonen sitt kära Liverpool. Real Madrid vann matchen med 5-3.

Det mesta talar för Real Madrid, men trots detta uppenbara omen väljer jag att gå på en lite målsnålare linje och trotsa fingervisningen.

Liverpools sagolika säsong kronas av en triumf i Kiev, slutsiffrorna skrivs 3-2."

Var, när och hur?

Matchen spelas i Kiev med start klockan 21.45 och sänds i Yle TV2 och på Yle Arenan. Uppsnacket i studion börjar redan klockan 21.00.

Matchen refereras på svenska av Antti Koivukangas.