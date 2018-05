Lokalt live: Följ med på linedans i Kristinestad

Medborgarinstitutet i Kristinestad vill få ortsborna att dansa. Därför ordnar man tillsammans med hembygdsgården Kilen olika danskurser under året. Klockan 15 kommer vi att sända live från en linedanskurs, där även vår reporter Juho Karlsson kommer att få damma av dansskorna.

Temat för årets samarbete mellan Kristinestads medborgarinstitut och Kilen är dans. Orsaken till att man valt detta tema är att det är mångsidig motion, det fyller en social funktion och stärker samhörigheten bland människor.

Enligt medborgarinstitutets rektor Anette Norrgrann är det också ett utmärkt sätt att integrera flyktingar till samhället.

Tidigare under året har man redan ordnat kurser i bland annat argentinsk tango och solosalsa och nu har det blivit dags för linedans. Tanken har varit att under våren ha kortare och mer intensiva danskurser och sedan under hösten ordna lite längre kurshelheter.