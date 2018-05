Duktiga fiskare i farten i Dragsfjärd

Dela med dig av din hobby - ordna en kurs. Det gjorde Kenny Andersson och Jonas Karlsson i Dragsfjärd.

Hobbyfiskarna Kenny Andersson och Jonas Karlsson ser gärna att fler unga på Kimitoön hittar fisket som hobby.

En möjlighet till det är att helt enkelt bjuda in unga till en gratis fisketur och visa hur det hela går till.

Kenny Andersson och Jonas Karlsson utgår från att alla unga på ön kanske inte är intresserade av fotboll och då kanske fiske kan vara ett bra alternativ som hobby.

Annons i Bytesbörsen

Duon kom på att Bytesbörsen i Yle Åboland kunde vara ett bra sätt att hitta intresserade ungdomar till sin gratiskurs.

Den vägen hittades Sebastian Westerback och Sune Bernstedt som åkte ut och fiskade på lördagen. På söndagen stod två andra i tur.

Flera äldre hade också hört av sig men det var just unga i åldern tio till fjorton år som var målgruppen den här gången.



Kenny Andersson och Jonas Karlsson Kenny Andersson och Jonas Karlsson framför sin uppdragna båt

Lördagens fisketur blev lyckad även om förhållandena att fiska i solsken och stiltje inte är de bästa. Eftermiddagen blev bättre men då var det snart dags att bege sig hemåt.

Trots det fick de upp två över 90 cm långa gäddor medan resten mest påminde om små gurkor.

Några fiskar fanns i alla fall inte i båten då gänget kom iland. Här handlar det om att mäta och väga fisken och sedan släppa den.

Det förutsatt att fisken inte är skadad, då måste den avlivas.

Erfarna killar

Sebastian Westerback och Sune Bernstedt, som båda kommer från Dragsfjärd är i och för sig vana fiskare, men kom med för att få lära sig mer.

Dessutom är det roligt att vara ute med kompisar och få frisk luft och lite motion.

Nu fick de fiska med finare spön än de är vana vid och lära sig mer om hur man hittar fisken.

Sebastian Westerback håller redan på att spara pengar till ett likadant dyrt spö som han fick fiska med i dag.

Båda pojkarna är väldigt nöjda med sin fisketur och berättar att de nog kan rensa och tillreda fisk som de fångar. Lite beroende på vilken fisk det gäller.

Båda har redan ganska mycket erfarenhet av att fiska och ser det här som en framtida hobby.

Som belöning för att de tog sig ut på vattnet i lördags fick de varsin skärmmössa med texten "Kimitoöns bästa fiskare".



Sune Bernstedt och Sebastian Westerback Sune Bernstedt och Sebastian Westerback har stigit iland efter sin fisketur

Hoppas på mycket fisk

På lördag eftermiddag kom också Villiam Ek från Kimito ner till stranden i Dalsbruk då fiskarna kommit iland.

Han skulle delta i den kurs som ordnades på söndagen. Också han har fiskat tidigare - både med spö och nät.

Han förväntade sig i alla fall att den här lilla kursen skulle lära honom en hel del nytt, t.ex. var fisken finns. Sådan apparatur finns nämligen på de här båtarna som Kenny Andersson och Jonas Karlsson har.

De fiskar Villiam Ek är mest bekant med är abborre, gädda, gös och braxen. Sådana har han själv fångat.

Han kan också förklara hur man rensar och filéar en fisk och han påstår att det inte är speciellt svårt. Har man gjort det ett par gånger är det lätt.

Han brukar mest fiska i trakten av Vänoxa och ser det som en verkligt rolig hobby.



Villiam Ek Villiam Ek framför en uppdragen båt med fiskespö i

Gäddor är det som gäller

Kursledarna Kenny Andersson och Jonas Karlsson har båda hållit på med fiske som hobby i några år och deltar också i tävlingar.

I tävlingarna där de båda tävlar i lag är det gäddor som är det attraktiva bytet. Om de har plats i båten kan de också ta någon annan med sig.

I tävlingarna kan det t.ex. gå till så att totallängden av de fem längsta gäddorna räknas ihop för poängen. I senaste tävling kom de här båda upp till 498 centimeter gädda.

Det att de här båda nu ordnar små kurser för unga ger också en möjlighet att småningom få nya konkurrenter från Kimitoön i tävlingarna.

Några fler kurser blir det inte åtminstone under sommaren eftersom gäddorna inte vill nappa under högsommaren och det är just gäddorna som är roligast.