Stanley Cup-lagen mötte pressen: Haula fick redogöra för morgonrutinerna – Ovetjkin skämtade om Putin

Det är äntligen dags för NHL-säsongen 2017-18 att nå sin klimax. I natt kör Stanley Cup-finalserien igång i Las Vegas och finallagens stjärnor fick i sedvanlig stil möta presskåren före pucknedsläpp. På agendan: Mikko Koivu, Vladimir Putin – och hårvård.

Ett lag fyllt med spelare som de andra klubbarna inte ville ha möter ett lag med en kapten som aldrig presterat på topp då det gäller som mest.

Så här skulle det aldrig gå.

Men under natten till tisdag finsk tid är det just Vegas Golden Knights och Washington Capitals som börjar göra upp om Stanley Cup-mästerskapet.

Kul, säger Vegas-centern Erik Haula.

– Alla räknade ut oss direkt. Ingen trodde att vi skulle uppnå det vi har gjort så här långt. Själva har vi förstås gjort det hela tiden, men vi gjorde inte någon större grej av det, säger Haula till Yle under den traditionsenliga mediadagen.

Vegas har gått som tåget under slutspelet. Laget har tagit sig till final genom att bara spela 15 matcher, vilket i klarspråk betyder att Vegas bara förlorat tre drabbningar under de tre första slutspelsomgångarna. Varje gång ansåg experterna i förhand att riddarna slog från underläge.

– Visst är det otroligt. Det är svårt att beskriva hur bra allt har gått, säger Haula.

Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Erik Haula. Erik Haula. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Den fantastiska lagandan har utan tvekan varit en bidragande faktor. Det gäller inte bara spelarna som fick sadla om under expansionsdraften i fjol utan också nyinskaffningar som Ryan Reaves hittade genast sin plats i den sammansvetsade truppen.

Under Haulas pressmöte dök ingen annan än Reaves plötsligt upp och började tenta Björneborgaren om hans morgonrutiner.

– Erik, hur många gånger kammar du håret efter duschen, frågade Reaves

– 56 gånger, svarade en skrattande Haula.

Haula själv kan inte riktigt tro att han faktiskt ska spela om Stanley Cup.

– Det är helt ofattbart. Redan att få spela i NHL är stort. Men att få spela i final är en helt annan femma. Jag fick ett meddelande av Mikko Koivu efter att vi säkrade vår plats här. Han uppmanade mig att njuta av varje sekund, berättar Haula.