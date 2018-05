Timo Soini: Jag har haft samma inställning till abort under de 30 senaste åren och jag skäms inte för det

Finlands utrikesminister Timo Soini (Blå) förundrar sig över att frågan om hans inställning till abort ständigt dyker upp.

- Jag har haft samma inställning i 30 år - under hela min tid i politiken, svarade Soini i dag i Bryssel.

Anledningen till att Soini uttalade sig i abortfrågan i dag i Bryssel var att han själv i ett blogginlägg kritiskt kommenterat den irländska folkomröstningen. Det irländska folket gav ett klart stöd för mildare abortlagar.

I sin blogg skrev Soini att han försvarar livet oavsett om det anses passande eller opassande. Världen håller på att bli konstig om man måste försvara att man står på livets sida, skrev han.

Min inställning ser ut att alltid vara en nyhet

Soini konstaterade att hans inställning till abort ser ut att alltid vara en nyhet - vilket val eller vilken händelse det än är fråga om.

- Det är lite märkligt att den här frågan ställs mig i samband med alla val: Jag har tillfrågats inför alla riksdagsval och inför alla presidentval.

Enligt Soini borde hans inställning inte vara en överraskning för någon.

- Jag har inte skämts för mina åsikter och kommer aldrig att skämmas över dem heller.

Inte skickade vi någon gratulation till Storbritannien heller då vi fick resultatet från brexit-omröstningen

Finland skickade inga gratulationer till Irland efter folkomröstningen om abort. Sveriges utrikesminister Margot Wallström gratulerade Irland till omröstningsresultatet.

Journalisterna undrade varför Soini inte gjorde det.

- Vi brukar inte gratulera länder till resultat i folkomröstningar. Inte gjorde vi det efter brexit-omröstningen heller.

- Finland har naturligtvis ingen officiell inställning till resultatet i folkomröstningen i Irland - liksom inte heller till brexit-folkomröstningen.

Jag motsätter mig både abort och eutanasi

Timo Soini ville inte under presskonferensen i Bryssel gå in på några detaljer i själva frågan. Han sade att han motsätter sig alla former av "dödskultur", och att det gäller både abort och eutanasi.

Journalisterna undrade om utrikesministerns åsikt är Finlands åsikt.

- Jag ser inga problem i det att utrikesministern har egna åsikter och

samvetsfrihet, svarade Soini.

På frågan om han har diskuterat frågan med regeringen en svarade han nej.

Soini tillfrågades också om det är passande att Finlands utrikesminister kritiserar en omröstning i ett annat land.

- Det var inte att kritisera omröstningen. Resultatet var mycket klart, sade Soini.

- Men livet är heligt för mig. Jag har inte gjort några kompromisser och kommer inte heller att göra det.

En utrikesminister - eller vilken minister som helst - har samvetsfrihet och åsiktsfrihet - och det håller jag hårt fast vid

Soini brukar ofta säga att det är folket som avgör ("Kansa päättää"), och han medgav i dag också att det irländska folket har fattat ett beslut och att ärendet nu framskrider.

- Vi har åsiktsfrihet och det hör till den västerländska liberaldemokratin, sade Soini.

Soini erkände också att kvinnors rättigheter och jämlikhet utgör en grund för utrikespolitiken - men han vidhåller samtidigt bestämt att han har sin egen åsikt och att livet enligt hans mening är heligt.

Timo Soini anser inte heller att hans inställning påverkar regeringens politik.

- Regeringen agerar i enlighet med sin politik, men en utrikesminister - eller vilken minister som helst - har samvetsfrihet och åsiktsfrihet - och det håller jag hårt fast vid.