Wideroos exempel förde Tim Sparv tillbaka till skolbänken: "Man är aldrig för gammal för att lära sig något nytt"

Tim Sparv gästade Yle Sportens podd och dess 17 avsnitt och bjöd på en spännande insikt i vardagen som fotbollsproffs och A-landslagskapten. Snacket kretsade bland annat kring ett kort besök i Mixu Paatelainens kylskåp, hisnande resultat från ett danskt personlighetstest och en SFP-veteran som otippad inspirationskälla.

I det sjuttonde avsnittet av Yle Sportens podd: Koivukangas och Vuojärvi lyste den senare med sin frånvaro på grund av välförtjänt semester.

Antti Koivukangas passade på att bjuda in landslagskaptenen Tim Sparv till en sittning vid inre hamnen i Vasa.

Även Sparv firar för tillfället semester och gör det med ett färskt tvåårigt kontrakt med FC Midtjylland i bakfickan.

Sparv avslöjade i podden att han hade kontraktet påskrivet redan en och en halv veckan innan guldet i Danmark blev klart. Under upptakten till guldfesten hann redan några stora danska tidningar slå fast att Sparv lämnar klubben.

– Det är defintivt ett spel, ett spel som jag tycker är ganska roligt ibland, medger Sparv.

Under guldfirandet tillsammans med fansen presenterades Tim Sparv först som en av de spelarna som lämnar klubben, men mitt under presentationen avslöjade sportchefen att det istället handlar om en tvåårig förlängning.

– Det var kul att se reaktionen då, största delen av fansen ville ändå att jag skulle stanna. Det jubel som utbröt hade inte ens jag kunnat förvänta mig, det är något som jag som medelmåttig spelare inte får uppleva alltför ofta, minns Sparv.

Det här med "medelmåttig" får man visserligen ta med en nypa salt.

Den idag 31-årige landslagskaptenen har en gedigen landslagskarriär att falla tillbaka på och har spelat utomlands i 15 år.

Han har också tagit itu med något som blev ogjort i ungdomen under sin tid i Danmark.

– Jag har fyra-fem kurser kvar av gymnasiet. Det har varit roligt, även om folk ler lite när en 31-årig fotbollsspelare knegar på med studenten. Det har varit intressant, vissa ämnen mer än andra.

– Jag hoppas kunna komma igång med studentskrivningarna om ett halvår och förhoppningsvis kan jag studera vidare efter det, säger Sparv.

Han avslöjar också att en annan Oravaisbördig vuxenstuderande fungerade som inspirationskälla för honom att ta upp studierna igen.

– Jag måste säga att Ulla-Maj Wideroos var en inspiration för mig. Jag läste en artikel om det på Svenska Yles hemsida där det berättades att hon hade tagit studenten. Jag vet inte hur gammal hon var då, men jag tycker det är jäkligt stort. Oavsett hur gammal man blir kan man alltid lära sig något nytt och bli lite klokare.

– Det är aldrig för sent.

Tim Sparv pratade också i podden om sitt förhållande till att skriva. Han är mångårig kolumnist för tidningen Pohjalainen och skriver även bloggtexter på sin egen webbplats.

Skrivandet har för honom blivit en motvikt till den intensiva fotbollsvärlden och i sina texter räds han inte heller att ta upp tunga ämnen.

Sparv är uttagen i Markku Kanervas landslag som ställs mot Vitryssland i början av juni och kommer då att spela sin 60:e landskamp.

Även om många äldre spelare klivit av landslaget ser Sparv det fortfarande som en hederssak att spela för Finland.

– Jag hade två drömmar som barn. Den ena var att spela i Premier League, men det tror jag att jag kan börja glömma. Den andra drömmen var att få representera Finland vid ett mästerskap och den drömmen driver mig fortfarande, säger Sparv.

Han kan blicka tillbaka på 16 år i blåvitt eftersom Oravaissonen genomgått alla juniorlandslagsnivåer.

Han är också unik på många sätt, då han representerat Finland vid både ett VM- och ett EM-slutspel (U17-VM 2003 och U21-EM 2009).