Enligt Tero Pitkämäki har Oliver Helander 90-meterspotential i sommar: "Om någon förstår sig på spjutkastares potential så är det Pitkämäki"

Oliver Helander överraskade de flesta med sitt 85,46-meterskast i lördags. Till dem hör inte konkurrenten Tero Pitkämäki. Enligt Pitkämäki har Helander i sommar förutsättningar att få till ett kast som börjar på en nia. Yles friidrottsexpert Jarkko Finni intygar att Pitkämäki vet vad han talar om.

Helanders 85,46-notering från i lördags går in på delad sjätte plats i årets världsstatistik.

Pitkämäki fick till ett 82,64-meterskast i Vanda, vilket i sin tur räcker till en 13:e plats i världsstatistiken. Kastet var 11 cm kortare än Helanders öppningskast.

35-årige Pitkämäki har sju mästerskapsmedaljer och var imponerad av vad han såg.

– Det är fullt möjligt att Oliver under den här säsongen får till ett kast som börjar på en nia, sade Pitkämäki enligt friidrottsförbundet.

– Ett sådant där resultat är tufft i motvind.

Tero Pitkämäki och Oliver Helander under en presskonferens. Tero Pitkämäki och Oliver Helander under en presskonferens. Bild: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Yle Urheilus friidrottsexpert Jarkko Finni intygar att Pitkämäki vet vad han talar om.

– Om någon förstår sig på spjutkastares potential så är det Pitkämäki. Vad Pitkämäki säger väger tungt. I det här fallet handlar det garanterat inte om psykning.

Nöjd tränare

Glenn Lignell som har tränat Helander i sju år tog uppståndelsen kring jättekastet med ro.

– Det kändes som att det kom som en överraskning för alla andra än Pitkämäki.

– Om allt går bra kan han i framtiden utmana de allra bästa. Det här var ett bra kliv och säsongens första tävling. Till den absoluta täten återstår det fortfarande många meter men jag tror och hoppas på att det går att ta in.

Glenn Lignell fungerar som tränare för Oliver Helander. Glenn Lignell är tränare för spjutkastaren Oliver Helander. Bild: Yle/Antti Koivukangas

"Har medaljpotential i mästerskap"

Under vintern har Helanders träning lagts om. Under vintern spenderade 21-åringen två och en halv vecka i Turkiet och i Finland har Helander under de senaste veckorna dragit nytta av det varma vårvädret.

– Vi har tränat mer än tidigare. Under vintern har vi lagt till självständig träning av underhållande karaktär. Det handlar om muskelvård, fysioterapi och massage. Oliver är inte världens smidigaste, men trots det har rörligheten och vigheten utvecklats, säger Lignell.

Finni menar att Lignell och Helander har lyckats.

– Då man går framåt med stormsteg i 20-årsåldern så är det ett tecken på en toppkastare. Detta 85-meterskast är definitivt ett bevis på att det handlar om en kastare som har medaljpotential i mästerskap.

"Medalj är inte det viktigaste"

Finni och Lignell är överens om att det viktigaste är att Helander hittar en ny grundnivå.

– Man förbättrar nog inte rekordet med fem meter i varje tävling. Nu gäller det att hitta en ny hög nivå. Om grundnivån i bra kast i fjol var mellan 78 och 80 meter så kan det i år ligga mellan 83 och 86 meter. Det är snarare en sådan utveckling att vänta nu, konstaterade Lignell i lördags.

Han får medhåll av Finni.

– Det återstår fortfarande 2–3 meter till medaljstriden på EM-nivå. För en ung man är det oerhört viktigt att höja snittet för säsongens fem bästa tävlingar. Medalj är inte det viktigaste i år, utan att permanent höja nivån från 80 till 85 meter.

Nu är Pitkämäkis och Helanders blickar riktade mot Åbo och tisdagen den 5 juni. Där får finländarna tävla mot de tyska världsstjärnorna Andreas Hofmann, Thomas Röhler och Johannes Vetter.

Torsdagen den 9 augusti kan de drabba samman på nytt. Då avgörs EM-finalen i spjut i tyska Berlin. Pitkämäki är redan uttagen till det finska laget och Helander har nu spräckt EM-gränsen på 80 meter.

Artikeln bygger på Yle Urheilus finskspråkiga artikel Oliver Helanderista povattiin jo 16-vuotiaana suomalaisen keihäänheiton pelastajaa, mutta tuorein huippukaari yllätti kaikki muut paitsi Tero Pitkämäen: "Viimeistään tämä kertoi arvokisamitalitason tyypistä" som är skriven av Roope Visuri.