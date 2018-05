Världens hetaste hockeylöften samlas i Buffalo – 26 av 31 lag har stämt träff med Kotkaniemi

Denna vecka träffas världens bästa hockeyjuniorer i Buffalo. Där har samtliga NHL-klubbar möjlighet att intervjua spelarna inför midsommarens draft. Jesperi Kotkaniemi som spås gå tidigt är en av fyra inbjudna finländare och han kommer under veckan att träffa 26 av 31 klubbar.

Under NHL:s årliga scouting combine samlas ungefär hundra ishockeyjuniorer i Nordamerika där de intervjuas och testas inför den kommande draften. I år ordnas träffen i Buffalo i USA dit 60 anfallare, 37 backar och 7 målvakter är inbjudna.

NHL-klubbarna kan intervjua spelare mellan måndag och fredag. Åtta av elva fystest äger rum på lördag och de medicinska undersökningarna på onsdag.

Därefter får de 31 NHL-klubbarna dra sig tillbaka och fila på draftlistorna. Under midsommarens NHL-draft ska de sedan lägga vantarna på juniorerna som faller dem i smaken.

Kotkaniemi och Kupari går tidigt

I förhandsspekulationerna är experterna överens. Åtminstone två finländare, Jesperi Kotkaniemi och Rasmus Kupari, kommer att reserveras i den första omgången. Kotkaniemis aktier har varit på uppgång under den senaste tiden.

Förutom Kotkaniemi och Kupari är även Sampo Ranta på plats i Buffalo. Även en fjärde finländare, Niklas Nordgren, var en av 104 inbjudna spelare men deltar inte.

NHL:s centralscouting rankar spelare som hållit till i Nordamerika och Europa på separata listor. På den europeiska listan är Kotkaniemi sexa, Kupari elva, Nordgren 21:a och Jesse Ylönen 28:a. Ranta är på 18:e plats på den nordamerikanska listan.

– Jesperi har 26 intervjuer inbokade, intygar pappa Mikael Kotkaniemi som fungerar som Ässäts chefstränare till Satakunnan Kansa.

Buffalo väljer Dahlin

NHL-draften äger rum i Buffalo under midsommarhelgen den 22–23 juni.

Buffalo Sabres som får välja spelare först har redan meddelat att klubbens val faller på den svenska backen Rasmus Dahlin.

Rasmus Dahlin spelade förra säsongen i Frölunda. Rasmus Dahlin. Bild: Tommy Holl / IBL / All Over Press

Draftordningen i den första omgången:

1. Buffalo Sabres

2. Carolina Hurricanes

3. Montreal Canadiens

4. Ottawa Senators

5. Arizona Coyotes

6. Detroit Red Wings

7. Vancouver Canucks

8. Chicago Blackhawks

9. New York Rangers

10. Edmonton Oilers

11. New York Islanders

12. New York Islanders (ursprungligen Calgary)

13. Dallas Stars

14. Philadelphia Flyers (ursprungligen St. Louis)

15. Florida Panthers

16. Colorado Avalanche

17. New Jersey Devils

18. Columbus Blue Jackets

19. Philadelphia Flyers

20. Los Angeles Kings

21. San Jose Sharks

22. Ottawa Senators (ursprungligen Pittsburgh)

23. Anaheim Ducks

24. Minnesota Wild

25. Toronto Maple Leafs

26. New York Rangers (ursprungligen Boston)

27. Chicago Blackhawks (ursprungligen Nashville)

28. New York Rangers (ursprungligen Tampa Bay)

29. St. Louis Blues (ursprungligen Winnipeg)

30. Vegas Golden Knights / Washington Capitals

31. Vegas Golden Knights / Washington Capitals