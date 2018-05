Yle-konto – din tjänst

En man och ett barn tittar tillsammans på ett program via en datorplatta.

Med Yle-kontot loggar du in på Yles alla tjänster, såsom Arenan, Nyhetskollen och Svenska.yle.fi. Då du loggar in kan vi ge just dig ett intressant och skräddarsytt innehåll.

Med ditt konto kan du märka ut favoritserier på Yle Arenan och du kan också beställa meddelanden så att du genast får veta när det finns ett nytt avsnitt på Arenan. Som inloggad kan du kan pausa det program du tittar eller lyssnar på – och fortsätta där du blev – också på en annan apparat.

Du får också rekommendationer om andra Arenaninnehåll som kan intressera dig. Via ditt konto kan du beställa nyhetsbrev till din e-post om sådana program som intresserar just dig.

Om du har ett Yle-konto kan du med några klick anpassa förstasidan på Svenska.yle.fi så att nyheterna och händelserna från de orter som intresserar dig mest samlas på ett ställe. Tjänsten som heter Nära dig fungerar bäst om om man väljer flera orter. Vi rekommenderar att man tar med några grannorter eller någon annan ort som kan intressera.

Nära-dig-tjänsten på Svenska.yle.fi. Bild: Yle

Det går enkelt och snabbt att skapa ett Yle-konto. Du kan ta ett konto i bruk via de tjänster som det går att logga in på, till exempel Yle Arenan eller direkt på Yle-kontos webbplats. Du behöver bara en e-postadress och ett lösenord för att kunna skapa ett eget Yle-konto.