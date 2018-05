Längdhopparen Kristian Bäck – från "får se hur långt man kan komma" till seriös satsning

För två år sen slog Vasakillen Kristian Bäck, då 19 år gammal, friidrotts-Finland med häpnad då han öppnade säsongen med ett hopp som mätte 7,95 – en rekordförbättring på 45 cm. Två år senare är han fortfarande lika långt från åttametersgränsen.

– Då var det mindre tankar, mindre funderingar, det var lugnt och skönt och man njöt av det man gjorde, nu är det mycket mer seriöst, konstaterar längdhopparen Kristian Bäck då Yle träffar honom på träningsläger i Turkiet.

Saldot sommaren 2017 blev ett FM-guld och totalt tre hopp över 7,90, av vilka ett tangerade rekordet på 7,95. Däremot blev åttametersgränsen ännu otämjd.

I år vill Vasa IS-hopparen inte sätta upp några konkreta mål.

– Det blev lite stressigt i fjol då jag ställt upp vissa mål och kände ett tvång att nå resultat.

Den största motgången under året blev fiaskot i U23-EM där han blev utan resultat, efter att sommaren innan ha ställt upp guld som mål i tävlingen.

I maj har Kristians team förlagt träningen till Belek i Turkiet. Kristian Bäck hoppar längd på träningsläger i Turkiet.

Sista slipningen i Turkiet

Efter en vinter hemma i Finland har Kristian under våren tillbringat en månad i Monte Gordo i Portugal och därefter hållit till i Belek i Turkiet. Där har han tränat under ledning av föräldrarna Mikael och Natalia Bäck, men då tävlingssäsongen närmar sig fortsätter far och son på tumanhand.

– Jag har försökt säga åt honom att det är min sak att tänka och viktigare för honom att göra, säger Mikael Bäck med ett skratt.

– Han har börjat ställa krav på sig. Han vill mera, det är större känslor involverade. Då han var yngre var allt mer spontant och därmed lite lättare.

Mikael Bäck har själv en bakgrund som sprinterlöpare på landslagsnivå. Längdhoppstränaren Mikael Bäck.

Efter det imponerande rekordhoppet i Italien i mitten av maj 2016 följde en minst lika imponerande EM-debut i Amsterdam samma sommar. Femte plats med resultatet 7,91.

– Idag funderar han på varför man gör så här eller så där och ifrågasätter mycket mer. Träningen har blivit mer diskuterande och Kristian säger också själv hur han vill ha det.

Godkänd säsongsöppning i Aten

Efter att ha haft teknikproblem under inomhussäsongen öppnade Bäck utomhussäsongen i Aten förra helgen och hoppade som längst 7,78 i litet för stark medvind och 7,76 i tillåtna förhållanden. Det är hans näst bästa säsongsöppning, efter rekordhoppet i Italien för två år sen.

– Inför säsongsstarten 2016 byggde vi formen på ett litet annat sätt och så råkade jag ha en dag då jag fick till det på bästa sätt. Startar jag med 7,80 i år vet jag att det kommer att bli längre hopp mot EM i Berlin.

EM-gränsen i år är den samma som för två år sen, 7,95. Förutom Kristian har två andra hoppare överskridit den, Arttu Pajulahti och Kristian Pulli. Båda hoppade över åtta meter i fjol.

– I den första tävlingen kollar vi egentligen bara hur långt jag slipper och ser vad som bör korrigeras inför följande tävling.

I träningen har familjen Bäck satsat mycket på muskelbalans för att undvika skador och enligt Mikael är sonen nu fysiskt sett bättre än för två år sen. Längdhopparen Kristian Bäck lyfter tyngder.

God teknik Bäcks styrka

Båda föräldrarna Bäck har en bakgrund som landslagsfriidrottare, Mikael som sprinter, Natalia som trestegs- och längdhoppare. Bägge har varit måna om att lära Kristian rätt teknik ända från början.

– Jag får luft i hoppen och avstampet fungerar bra, det är jag speciellt nöjd med, säger Kristian inför tävlingssommaren.

Men visst hittar herrarna Bäck saker som fortfarande bör förbättras.

– Ansatslöpningen borde bli bättre. Jag borde få mer fart in till plankan. Snabbhetsmässigt är jag i bra form, men det är en annan sak att löpa snabbt in till plankan än att bara löpa snabbt, förklarar Kristian .

– Får han mer fart med sig från plankan blir det fler centimetrar till i hoppet, summerar Mikael.

Åttametersgränsen hägrar

Då Sportmagasinet träffade Kristian och hans föräldrar på träningsläger i Portugal i maj 2016 trodde hela familjen att åttametersgränsen kunde spräckas redan samma sommar, men så blev det inte.

– Jag hoppas och tror att det kommer att ske i sommar, äntligen, säger han idag.

På sikt hoppas Kristian på en resultatutveckling som ska göra det möjligt att kämpa om OS-guld. Gärna i Paris om sex år.

Säsongspremiär på hemmaplan blir det eventuellt i GP-tävlingen i Esbo i medlet av juni.

Kristian och Mikael Bäck medverkar även i Sportmagasinet onsdag 30.5 kl. 19.00 i Yle Teema & Fem.