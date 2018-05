Terrorgruppen IS tog på sig dådet i Liège i Belgien – kunde inte ge några ytterligare bevis för att de låg bakom

Terrorgruppen IS har tagit på sig skulden för skottdramat i tisdags i Liège som är beläget i Belgien. Fyra personer dog i skottdramat.

IS kunde ändå inte framhålla några bevis för att personen som utförde dådet skulle ha varit medlem av terrorgruppen.

Terrorgruppen tog på sig dådet genom ett uttalade på en webbplats som fungerar som propagandabyrå för IS.

Enligt IS var mannen bakom dådet "en soldat av kalifatet". IS har också tidigare tagit skulden för dylika dåd där gärningsmannen har varit inspirerad av islamsk extremism. De kan sällan komma med mera bevis om att gärningsmännen i verkligheten skulle vara med i IS.

Belgiska polisen undersöker fallet som mord i terroristiskt syfte. Gärningsmannen sköts ihjäl av polisen under dådet.

Källa: Reuters, AFP Yle