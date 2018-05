HS Center i Vasa heter numera Espen

Simppeliä englantia ostostilanteisiin

Shoppailu ulkomailla on matkailijan suuri huvi. Kaupoissa on näkösällä kylttejä, jotka on hyvä ymmärtää, mikäli etsii tiettyjä tuotteita. Perusskäsitteiden ottaminen haltuun helpottaa. Käy siis läpi maksutapasanasto, lukusanat ja itsellesi tärkeiden tavaroiden avainsanasto