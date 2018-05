Ingen vargspaning i Jakobstad under torsdagen – polisen väntar på nya observationer

Under natten mot torsdag sågs en varg röra sig ut mot Sandsund i Pedersöre, men det är oklart om det rör sig om samma varg som observerats upprepade gånger i Jakobstad under den senaste veckan.

Polisens avlivningsorder gäller endast i de nordliga delarna av Jakobstad.

Under onsdagen deltog ett 15-tal SRVA-personer (jaktvårdsföreningarnas storviltsassistans) plus polis i efterspaningarna då en vargobservation gjorts vid Larsmovägen. Men under torsdagen har ingen vargspaning pågått, berättar äldre konstapel Ola Stormåns.

- Nej, vi avslutade spaningarna igår efter att ha spanat med drönare på delar av Hällören, utan att ha sett någon varg.

Sedan dess har ytterligare en vargobservation kommit till polisens kännedom.

- Det var vid tvåtiden på natten som en civilperson såg en varg röra sig längs Bennäsvägen ut mot Sandsund i Pedersöre, säger kriminalkommissarie Ove Storvall i Jakobstad.

Oklart om det handlar om samma varg

Varken Ove Storvall eller Ola Stormåns vågar spekulera i om det rör sig om samma varg som observerats upprepade gånger i Jakobstad under den senaste veckan.

- Om vargen är fiffig kollar den på kartan och ser till att hålla sig utanför vårt område, säger Storvall.

Polisordern om avlivning trädde i kraft på måndagen och gäller i två veckor.

"Utgångsläget är att vargen inte är farlig för människan"

Enligt Ove Storvall är det naturligt att vargen får skjutas endast på det område som nu är aktuellt. Det är här som vargen har observerats och betett sig onaturligt.

Polisordern gäller om vargindividen har ett stört beteende och kan tänkas vara farlig i området.

- Utgångsläget är att vargen inte normalt är farlig för människan, men det är en annan sak om vi har att göra med en individ som förlorat sin naturliga rädsla för människan eller blivit instängd på ett område där den irrar omkring och kan tänkas bete sig på ett sätt som inte är normalt, säger Storvall.

Äldre konstapel Ola Stormåns. Äldre konstapel Ola Stormåns. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Drönaren till viss hjälp



Äldre konstapel Ola Stormåns är nöjd med de erfarenheter polisen under onsdagen fick av att använda drönare.

- Den fungerar ju otroligt bra i terräng, sedan är det klart att nyttan är nästan noll i tät skog för då ser vi inte ner till marken.

Stormåns uppger att man nog kan tänka sig att använda drönaren igen. Men för att polisen åter ska bege sig ut och spana efter vargen krävs nya observationer, att spåra är inte ett alternativ.

- Det är nog endast på basen av observationer vi kan agera nu. Ser man varg ska man ringa 112, på så vis kommer beskedet snabbast till oss på polisen, säger Stormåns.

