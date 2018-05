Intensiva förhandlingar över hela världen bäddar för toppmöte mellan Donald Trump och Kim Jong-Un

Förhandlingar om Nordkorea och det planerade toppmötet mellan Donald Trump och Kim Jong-Un förs som bäst på fyra olika håll i världen.

I New York har samtal inletts mellan USA:s utrikesminister Mike Pompeo och den förre militära underrättelsechefen Kim Yong-Chol, som hör till den nordkoreanska ledaren Kim Jong-Uns närmaste medarbetare.

Pompeo och Kim diskuterar främst hur det planerade toppmötet mellan president Donald Trump och Kim Jong-Un kan förverkligas.

Männen träffades i natt finsk tid då de åt middag i en och en halv timme. De egentliga samtalen inleds senare, på torsdag eftermiddag.

Kim Yong-Chol har på sistone allt oftare företrätt Nordkorea i internationella sammanhang och han ledde landets delegation under avslutningsceremonierna vid vinter-OS i Sydkorea

Samtidigt pågår intensiva förberedelser i Singapore inför det planerade toppmötet där, den 12 juni.

Delegationer från Vita huset och Nordkorea har sedan måndagen förhandlat om logistik, säkerhet och protokoll inför mötet, men inga detaljer har ännu läckt ut från samtalen i Singapore.

Trump som förra veckan ställde in mötet, endast för att ompröva sitt beslut en dag senare, talade ännu i fredags om att målet är att hålla toppmötet som planerat den 12 juni.

Medarbetare i hans egen stab har ändå betvivlat att det är möjligt och sagt att mötet sannolikt måste skjutas fram.

Länderna har inte ännu avslöjat var toppmötet skulle äga rum i Singapore. Medier har spekulerat om presidentpalatset samt hotellen Shangri-la och Marina Sands Bay.

Nordkorea representeras av Kim Jong-Uns stabschef Kim Chang-Son, medan Vita husets delegation leds av den biträdande operationschefen Joe Hagin.