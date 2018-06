Många samtal om markbränder och varg.

Uppemot 1 300 samtal per dygn hanterar de anställda vid Vasa nödcentral just nu. Mellan 1 000 och 1 300 samtal per dygn är normal nivå för varma sommarveckor då många har semester, inte för maj. Det är många samtal om markbränder och vargar.