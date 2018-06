Maj månad rekordlivlig på Vasa nödcentral – "Tufft att jobba här under sommaren"

Uppemot 1 300 samtal per dygn hanterar de anställda vid Vasa nödcentral just nu. Mellan 1 000 och 1 300 samtal per dygn är normal nivå för varma sommarveckor då många har semester, inte för maj. Pressen på personalen är hög.

Kring 800 samtal per dygn är normal nivå vid Vasa nödcentral under vinterhalvåret och så länge invånarna lever vardagsliv med jobb, studier och skola, beskriver Kai Paldanius, biträdande chef på Vasa nödcentral.

I år blev maj månad allt annat än normal vad gäller vädret, och det har man känt av på nödcentralen.

- Så fort som folk kommer ut och rör på sig mer märks det hos oss, vi har haft betydligt mer att göra än under en normal maj månad, säger Paldanius.

Kai Paldanius, biträdande chef på Vasa nödcentral Kai Paldanius från Österbottens nödcentral. Bild: Yle/ Malin Hulkki

Markbränder och varg bidrar

Enligt Paldanius finns det flera faktorer som bidrar till att mängden samtal vuxit med omkring 500 per dygn, långt tidigare än normalt.

- En faktor är den ovanliga torkan. Vi har haft otaliga små bränder i skog och mark. Det här gäller på vårt område och det gäller i hela landet. Nu ska man ta förbudet att göra upp eld utomhus på allvar, säger Paldanius.

Ibland har flera av varandra oberoende personer observerat branden och ringer in samtidigt.

Vargobservationerna fortsätter också att strömma in till nödcentralen, men Paldanius har inte på rak arm några uppgifter kring hur många av samtalen som kommer in som handlar om varg.

- Samtalen loggas lite olika beroende på om de har lett till ett myndighetsuppdrag eller om vi endast har rådgjort med den som ringt in.

Statistiken är alltså lite spretig, men nog får nödcentralen in många samtal som rör varg, slår Paldanius fast.

Sommar = semester, också på nödcentralen

Runt hörnet ligger den tid som är allra mest bråd för de anställda på nödcentralerna. Personalen ska ha semester samtidigt som gemene man också semestrar.

Då kommer de som är på jobb på nödcentralen att arbeta under hög tidspress och ta fler samtal per person, konstaterar Paldanius.

- Det är klart att det är kärvare under semestertiderna, det är tufft att jobba här på sommaren.

Arkivbild från Vasa nödcentral Alarmcentralen vid Vasa nödcentral. Bild: Yle/Kati Enkvist

Planeringsarbetet är ändå gjort i god tid och enligt Paldanius kommer det hela nog att gå ihop. Han är tacksam över att personalläget vid Vasa nödcentral för tillfället är relativt gott.

- Vi har 96 procent beläggning på tjänsterna, alltså bara 4 procent vakanta. Det kunde vara betydligt sämre.

Extra beredskap inför stora evenemangshelger

De stora evenemang som hör sommaren till sätter naturligtvis också press på nödcentralen. Ett sådant är skolavslutningshelgen, som står för dörren.

I Vasa arrangeras då gratiskonserten YleXPop och Kai Paldanius väntar spänt på vad den för med sig.

- Vi har extra bemanning på nödcentralen och är beredda på att det kan bli livat då det också utlovats en fortsättning på det vackra vädret. Vi hoppas förstås att vi inte ska behövas.

Överlag är ändå många av de stora sommarevenemangen som ordnas på Vasa nödcentrals täckningsområde väl arrangerade, enligt Paldanius. Han nämner festivalen Provinssirock och rallytävlingarna i Jyväskylä som exempel.

- Det är evenemang som är otroligt väl organiserade med erfaret folk vad gäller till exempel övervakning och första hjälpen. Men självklart krävs ändå att också vi har en särskild beredskap.

Enligt Paldanius är takten vid nödcentralen lika hög nästan oavsett vilken sommarhelg det är fråga om. Sommarvärme, uteliv, sena nätter och alkohol heter ingredienserna som påverkar mest.

- Först efter klockan 04 på morgonnatten brukar det lugna ner sig, säger Kai Paldanius.