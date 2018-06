Marthaförbundets verksamhetsledare Annika Jansson testade på att leva som förbundet lär, det vill säga kemikaliefritt!

Som ny verksamhetsledare ville Annika Jansson prova på att leva upp till det som lärs ut på Marthaförbundet och valde att leva kemikaliefritt i några veckors tid. Hon fick hjälp och råd av förbundets egen ekologirådgivare Anita Storm.

– Även om jag själv är en ganska medveten konsument, ville jag ta reda på hur mycket kemikalier jag sätter i mig och använder. Det här är någonting jag definitivt vill lära mig mer om, säger Annika Jansson.

Kemikalier från morgon till kväll

Hon började med att gå igenom hur en vanlig dag ser ut för henne själv och märkte att kemikalierna är med ändå från morgonen.

– Jag borstar tänderna med tandkräm som innehåller mikroplaster, deodoranten som jag sätter under armarna innehåller aluminium.

Klockan sju på morgonen är den genomsnittliga konsumenten redan impregnerad. Så fortsätter dagen, allt från vad vi äter till hur våra kläder är behandlade.

– Vi sitter i soffor och fåtöljer som är flamskyddsbehandlade. Vi skär grönsaker på repiga plastskärbrädor, använder stekspadar av plast och steker i skråmiga teflonpannor, skurar våra golv med starka kemikalier, tvättar spädbarnens tuttflaskor i diskmaskinen med frätande diskmedel och trär parfymarde blöjor på våra spädbarn. Listan är oändlig, konstaterar hon.

Två veckor kemikaliefritt

Under två veckors tid sade Annika Jansson farväl till alla kemikalier. Ingen make up och inget butiksschampo. Diskmaskinsluckan fylldes med salt och ättika, hon tvättade kläder med tvättnötter och både schampo och hudkräm lärde hon sig laga själv under sina kemikaliefria veckor.

– All make up ersatte jag med ekologisk och inga andra krämer använde jag förutom min hemgjorda ringblomssalvan som jag använt både för ansiktet och kroppen.

Så här såg det ut under Annika Janssons kemikaliefria veckor.

Anita Storm som utöver att hon jobbar med att föreläsa och konsumentupplysa om kemikalier, även lär ut hur man gör sin egen naturkosmetik. Hon ordnar bland annat kurser i hur man utnyttjar växter från naturen både i kosmetik och i matlagning.

Annika Jansson: Jag lärde mig göra det bästa schampot på två äggulor och lite rinnande honung.

Annika Jansson berättar om hur Anita Storm lärde henne göra eget schampo av två äggulor och lite honung. Smörjan blandade hon ihop och lät verka i håret i fem minuter innan hon sköljde bort det med vatten.

– Vattnet får inte vara för varmt för då koagulerar äggulan och det kan bli äggröra i hårbottnet, varnar hon. Då håret lufttorkat blir det mycket glansigt och fint!

Medvetenhet och att skaffa sig kunskap är det viktigaste

– För att kunna göra ekologiska val måste vi helt enkelt bli medvetna, konstaterar Anita Storm.

Vi gör hundra val varje dag och valen påverkar vårt beteende.

– Går vi och plockar exakt samma produkterna ur butikshyllan varje dag eller väljer vi att skaffa oss kunskap om kemikalier och använda miljövänligare alternativ? Varje produkt är att val, säger hon.

Svårt att leva helt utan kemikalier

Anita Storm lever inte heller själv totalt kemikaliefritt. Det är nästan en omöjlighet eftersom det mesta i vår omgivning på något sätt behandlats.

– Jag tvättar kläderna med såpa, undviker kemikalier då jag städar och köper ingen utländsk frukt utan lever på egna bär och skaffar de flesta råvarorna lokalt.

Hon anser att man inte ska utsätta sig för för mycket piska, utan se morötterna och vara nöjd över de små förändringar man väljer att göra.

Stor skillnad från land till land

Hon brukar inte heller skrämma upp sina kursdeltagare med för mycket statistik, men det hon brukar ta upp är mängden bekämpningsmedel man använder per hektar i Europa per land.

– Det är stor skillnad om man väljer polska, spanska eller finländska äppel i butiken, säger hon.

Genom att välja ursprungsland väljer du också mängden kemikalier som besprutats på dem.

– Italien och Nederländerna är värstingarna i Europa, säger hon. Om vi har 0,78 kg bekämpningsmedel per hektar i Finland så är motsvarande siffra för Nederländerna 9 kg, konstaterar hon.

Många av de kemikalier och ämnen som finns i våra dagligvaror har det forskats mycket i. Problemet är att ingen vet vad som händer i kroppen då vi utsätts för den så kallade cocktaileffekten, dvs. då dessa ämnen reagerar sinsemellan.

Hela tiden kommer olika forskningsresultat som antingen stödjer eller omkullkastar teorierna.

– Även inom naturkosmetik och ekocertifierade produkter finns det olika nivåer av kontroll. Maten är den mest reglerade så köper man ekologiska livsmedel har de i regel en hög standard.

Köp aldrig varor utan innehållsförteckning

– Det man absolut ska undvika är direktimport av produkter som saknar innehållsförteckning. Även certifieringarna och innehållsförteckningarna varierar så det krävs en hel del kunskap för att kunna tolka dem rätt, menar Anita Storm.

För Annika Janssons del har hennes kemikaliefria veckor gett henne många insikter. Både tvättnötter och äggschampo är något hon tänker fortsätta med. Även naturkosmetiken är nåt hon ska satsa mer på, säger hon.

Speciellt nöjd är hon med det hemgjorda äggschampot och på två veckor har hon tvättat håret betydligt färre gånger än vanligt. Det hålls rent och blir inte heller elektriskt.

– Varken hårskum eller hårspray behövs då jag använder det här hemgjorda schampot, konstaterar hon. Tack vare schampot blev hon av med en mängd onödiga kemikalier.

Anita Storms fem ekologiska tips för ett kemikaliefriare liv: Grilla med insikt

Kolgrill och matolja istället för gasolgrill och tändvätska. Utmana dig att grilla nya köttdetaljer så att du använder hela djuret samt öka andelen inhemska grönsaker på grillen. Sommaren är här – solen bränner

Tänk på vilket solskydd du använder under sommaren, välj så naturligt som möjligt. Skydda ansiktet med hatt, använd tunna linneskjortor/byxor. Vi är inte gjorda för att vändstekas på stranden. Plastbanta ditt liv

Gå igenom var du har plastartiklar i ditt hem, om de har repor eller inte är helt fräscha längre – byt ut mot glas, metall eller keramik. Inhemskt & ekologiskt

Inhemsk mat är trygg mat. I Finland används en mindre mängd kemikalier och antibiotika inom livsmedelsproduktion. Byt ut stegvis

Gör medvetna val varje dag! Du behöver inte kemikaliesanera ditt hem och din vardag på en gång, gör det stegvis. Välj inhemskt framom importerat, naturligt framom syntet, mindre framom mer.

Annika Jansson och Anita Storm medverkar i Efter Nio radio på lördag 2.6.2018 kl. 9.03 i Yle Vega och på Yle Arenan.