Nypotatisen går åt som smör i solsken - Odlare: "Det har blivit en hel del nattarbete"

Redan den här veckan har Åbolands potatisodlare börjat skörda årets nypotatis. Odlaren Anders Ekholm i Björkboda är en av dem som har hunnit levererat nypotatis till butikerna.

Efterfrågan är just nu väldigt stor, inte minst då helgens alla studentfester har skyndat på potatisplockandet.

En av den stora utmaningarna för odlarna i år har varit det torra och varma vädret. Potatis växer bättre när det är lite svalare, och regn skulle i sin tur göra odlarnas arbetsdagar betydligt kortare.

- Det har blivit en hel del nattarbete, då vi vattnar åkrarna på nätterna. Man kan inte vattna när det blåser, så därför får man ofta vänta till tio-elva-tiden på kvällen. Man får också vara uppe och följa med vattnandet, för man vågar inte riktigt lämna det utan bevakning.

Potatisodlarna kan i princip sälja all potatis de hinner ta upp. Just nu ligger kilopriset på nypotatis i butikerna mellan sex och tio euro per kilo.

- Den här första potatisen måste få kosta, för det kostar mycket att få fram potatis så här tidigt. Jag menar alla kostnader som uppstår med plast, dukar och bevattning. Så nypotatis måste ha ett högt pris för att någon ska vilja odla den.

Anders Ekholm berättar att även midsommarveckan är otroligt viktig försäljningsmässigt, för då är efterfrågan på nypotatis otroligt stor.

Gällande försäljning och pris har många reagerat på att svensk potatis kan vara mycket billigare än den inhemska.

- Många undrar varför potatisen som kommer från Sverige är så billig, men den potatisen är inte ny. Där har de redan sålt sin dyra potatis. Nog kommer vårt pris också att sjunka, efter ett par veckor är vi nere i samma pris som den som kommer från Sverige.

Vad är det allra bästa med din nypotatis?

- Jag tycker kunderna har varit ganska nöjda med smaken och det är nog det allra viktigaste. De kostar ju ganska mycket och då ska de faktiskt också vara goda.

