Polisen i Österbotten upprepar fjolårets succé – ordnar Twitterrally på skolavslutningen

Förra skolavslutningen kunde man bland annat läsa på polisens Twitterkonto att ett stort ungdomsgäng kör runt med mopedbilar och urinerar och att flera flickor ligger i en park och inte kan ta sig upp. Vi vill visa vad som händer på stan, säger Mikael Appel vid polisen.

Ifjol på skolavslutningen skickade polisen i Österbotten ut över 200 tweetar om sina larmuppdrag. I år satsar man på samma koncept. Twitterrallyt inleds klockan 15 på lördagen och avslutas klockan tre natten till söndagen.

- Vi har tagit modell från utlandet där man har ordnat liknande evenemang. På det här viset vill vi visa allmänheten hur polisens vardag ser ut, säger Mikael Appel som är kommunikationschef vid Österbottens polisinrättning.

Föräldrar tacksamma över att få information

Responsen var mycket positiv ifjol, säger han.

- Speciellt föräldrar var väldigt tacksamma över att de kunde följa med vad som hände under kvällen och få en bild av vad ungdomarna gör och vad som sker i stan.

En hand håller i en smarttelefon. Bild: Panithan Fakseemuang / Mostphotos

Det är Mikael Appel som tillsammans med en kollega har hand om polisens Twitterrally. Allt som sker under kvällen kan de ändå inte berätta på Twitter.

- Vi måste förstås se till att vi inte äventyrar någon utredning som kan uppstå från något larmuppdrag. Vi måste också tänka på folks personliga integritet. Vi kan inte berätta så noga var en händelse har inträffat utan skriver kanske bara i vilken kommun eller i vilket landskap det skett.

Väntar sig en traditionell skolavslutning

Mikael Appel säger att polisen väntar sig en rätt traditionell skolavslutning i Österbotten i år. I Vasa ordnas konserten YleXPop på lördag och den väntas locka en rätt stor publik till centrum.

Väldigt många av polisens larmuppdrag under skolavslutningen är kopplade till alkoholanvändning, säger Appel. I början av kvällen utför polisen mera övervakning och senare under kvällen blir det olika former av utryckningar.

- Det kan vara frågan om misshandel eller om personer som är överförfriskade.

Under skolavslutningen har polisen i Österbotten ungefär lika mycket resurser som under ett vanligt sommarveckoslut. Patrullerna är inte knutna till någon specifik plats utan flyttas under kvällen om det behövs.

Många brukar fira sommarlovets början i Hovrättsparken i Vasa. Ambulans i Hovrättsparken Bild: YLE/Sofi Nordmyr

"Bra om föräldrarna slipper oroa sig"

Anna Skoglund och Alfred Böling går ut nian i Korsholms högstadium. De tycker det är bra att polisen är aktiv på Twitter under skolavslutningen.

- Det är väl bra. Inte vet jag riktigt vad folk hittar på för fuffens men nog brukar det oftast vara någonting. Så det är nog bra att föräldrarna får veta vad folk håller på med, tycker Alfred Böling.

Anna Skoglund håller med.

- Det är bra att man får veta var ens barn håller hus och vad som händer. Det ger kanske föräldrarna lite trygghet också. De kan känna sig lugna hemma och behöver inte oroa sig.

Anna Skoglund och Alfred Böling, åk 9 i Korsholms högstadium ungdomar i Korsholms högstadium Bild: Yle/Jukka Tyni

Ska äta glass med kompisar

Anna Skoglund har själv tänkt åka in till Vasa centrum med sina kompisar på skolavslutningen.

- Vi får se vad vi hittar på. Vi kanske sätter oss på någon brygga och äter glass.

Anna tycker att det ibland brukar bli lite vilt på stan under skolavslutningen, men att det nog brukar gå bra.

Hur länge får du vara ute på skolavslutningen?

-Det har jag inte tagit upp med mina föräldrar ännu men jag tror inte att det finns några färdiga regler. De litar på mig.

Polisen: Håll reda på din kompis

Alfred Böling har inga klara planer för lördagskvällen ännu men har tänkt hitta på något med sina kompisar.

- Kanske någon fest, säger han.

Finländsk polisbil i Joensuu. Bild: All Over Press/Ismo Pekkarinen

Mikael Appel vid polisen råder alla skolavslutningsfirare att hålla reda på varandra under kvällen.

- Vi brukar ge som råd att då man går ut på kvällen har man en kompis som man ska hålla reda på. Om man gör det kvällen ut så brukar det bli en rätt lyckad tillställning.

Till föräldrarna ger polisen rådet att ta reda på vad ungdomarna har för planer.

- Fråga vad de ska göra och var de ska hålla till. Kom överens om hemkomsttider. Skjutsa gärna ungdomarna dit de ska och hämta dem när de ska hem. Håll också kontakt med andra föräldrar under kvällen.