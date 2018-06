Världens största sötvattenspärla såldes för 320 000 euro – ”relativt få skulle köpa den för att de tycker den är vacker”

Pärlan auktionerades ut för 320 000 euro i Haag. Gemmolog Nina Westerlund säger att pärlans skönhet finns i pärlemorsytan och i pärlans historia.

Pärlan är 7 centimeter lång och väger 153 gram. På grund av sin ovanliga form har den fått smeknamnet Sleeping Lion, alltså det sovande lejonet.

Auktionshuset i Haag hade uppskattat att pärlans värde ligger mellan 340 000 och 540 000 euro, men trots det såldes den för 320 000 euro.

Nina Westerlund, expert på ädelstenar vid Bukowskis, säger att hon inte överraskades av köpesumman.

- Jag hade förväntat mig att den skulle gå för en lite lägre summa. Relativt få människor skulle köpa den för att de tycker att den är otroligt vacker, det är snarare samlare som uppskattar historien bakom som är intresserade av den, säger hon.

Westerlund säger att pärlan har bildats i naturen, sin stora storlek till trots. Den härstammar från Kina och fördes till Europa under 1700-talet av det holländska Ostindiska Kompaniet, fastän det rådde förbud mot att exportera stora pärlor från Kina under den perioden.

Själv tycker hon att skönheten ligger i pärlemorsytan och i pärlans historia.