Hårt slag eller grönt ljus för valfriheten? – Här är 3 slutsatser som kan dras från grundlagsutskottets betänkande om vårdreformen

Regeringen Sipilä och oppositionen tolkade grundlagsutskottets betänkande på helt olika sätt. Yle Nyheter bad därför två experter bedöma hur kritiskt utskottet egentligen förhåller sig till valfrihetsmodellen.

Det var på fredag eftermiddag som riksdagens grundlagsutskott konstaterade att det finns ett flertal punkter i valfrihetsmodellen som strider mot grundlagen.

Utskottet radade upp runt 20 brister i ett över 60 sidor långt utlåtande, men var samtidigt överens om att skavankerna i lagförslaget kan fixas till i riksdagen. Det behöver alltså inte ta ett varv via regeringen.

De största frågetecknen som grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie (VF) presenterade gällde finansieringen, tidtabellen och dataskyddet. Samtidigt sade utskottets viceordförande Tapani Tölli (C) och utskottets medlem Wille Rydman (Saml) att man inte borde stirra sig blind på antalet brister eftersom många av dem är mest tekniska och därmed relativt enkla att åtgärda.

Hur kritiskt är då utskottets betänkande?

Yle bad professorerna i statsvetenskap Juha Lavapuro och Veli-Pekka Viljanen från Åbo universitet att gå igenom utlåtandet i sin helhet och bedöma hur väl partiernas tolkningar stämmer överens med vad som står svart på vitt.

1. Fick valfriheten grönt ljus eller blev det knockout?

Statsminister Juha Sipilä (C) och finansminister Petteri Orpo (Saml) bedömer att valfrihetsmodellen fick utskottets godkännande. Totalt motsatt åsikt hade De grönas Touko Aalto och Vänsterförbundets Li Anderson. Till exempel skrev Andersson att utskottets utlåtande var början på slutet för valfriheten.

Vad säger då experterna, ja eller nej?

– Utlåtandet var varken ett grönt eller rött ljus. Det är ett gult ljus, säger Lavapuro.

– Jag kan inte säga att man fällde valfrihetsmodellen, men jag kan säga att utlåtandet var väldigt kritiskt, säger Veli-Pekka Viljanen.

Enligt utskottet borde reformen till exempel införas i flera steg.

– Man kan ta sig vatten över huvudet, det var utskottets budskap.

Viljanen tillägger att regeringens tidsram inte verkar realistisk, eftersom det säkert också handlar om en politisk beräkning.

2. Är ändringsförslagen enbart tekniska?

Wille Rydman påpekade under fredagens presskonferens att bristerna i lagförslaget är närmast lagtekniska och inte kräver desto större reparationer.

– Grundlagsutskottet pekade snarare på vägen, sade Rydman.

Finns det många eller få saker som måste korrigeras?

Viljanen säger att antydningarna att det skulle handla om teknikaliteter är en deltolkning.

– En del är lättare att åtgärda, men det är inte frågan om några små påpekanden.

Att utlåtandet sträcker sig över 60 sidor är också exceptionellt långt, enligt Viljanen.

3. Blir vårdreformen klar redan i juli?

Vårdreformen kräver ännu mycket arbete, men den ser ut att bli klar, sade Sampo Terho (Blå). Petteri Orpo pressar å sin sida för att lagen ska röstas igenom i riksdagen före sommaruppehållet.

Blir vårdreformen klar och om så är fallet, när?

Både Viljanen och Lavapuro håller det som osannolikt att lagen skulle bli klar innan riksdagen går på semester.

– Det är höst före vi har en omröstning, säger Viljanen.

– Det beror givetvis på när riksdagen tänker ta semester. Men om man tänker sig att riksdagen under juni månad borde behandla det i sin helhet och sedan ännu godkänna det i plenum, så tror jag det är orealistisk, säger Lavapuro.

Viljanen ser det också som mest realistiskt att landskapsvalet hålls nästa år i april i samband med riksdagsvalet.

Under lördagen sade social- och hälsovårdsutskotts viceordförande Hannakaisa Heikkinen (C) att man kan fortsätta arbetet med vårdreformen ända in i juli månad. Utskottets ordförande Krista Kiuru (SDP) ville inte ta ställning till hur länge utskottet kan komma att jobba med den här frågan.

Enligt riksdagens kalender finns det plenum inplanerade ända fram till den 5 juli, trots att riksdagen vanligtvis sätter lapp på luckan vid midsommar.

Texten är en omarbetad översättning av Yle Uutisets artikel Täystyrmäys vai vihreää valoa valinnanvapaudelle? Mitä perustuslakivaliokunnan lausunnosta voi oikeasti päätellä – asiantuntijat arvioivat kolme keskeistä kohtaa skriven av Tulikukka de Fresenes.