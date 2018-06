Bashar al-Assad vill bli första utländska ledaren som träffar Kim Jong-Un i Nordkorea

Det var Nordkoreas nyhetsbyrå KCNA som först uppgav att Syriens president Bashar al-Assad vill träffa Nordkoreas ledare Kim Jong-Un i Pyongyang.

Assad meddelade om sina planer då han träffade Nordkoreas nya ambassadör i Damaskus den 30 maj, skriver KCNA.

- Jag kommer att besöka Demokratiska Folkrepubliken Korea för att träffa hans excellens Kim Jong-Un, sade Assad under mötet.

Han lär ha tillagt att han är säker på att Kim "kommer att uppnå den slutliga segern och förverkliga återföreningen av Korea."

Det är inte klart när statsbesöket skulle äga rum, men Assad kan bli den första utländska statschefen som träffar Kim i Nordkorea.

Den syriska regeringen har inte ännu kommenterat nyheten officiellt.

Syrien och Nordkorea har länge haft goda politiska och ekonomiska relationer och Syrien knöt diplomatiska förbindelser med Nordkorea redan år 1966.

Israelerna förstörde år 2007 en syrisk anläggning som påstods vara ett kärnkraftsbygge, som Nordkorea hade hjälpt Syrien med.

Syrien har i likhet med sin bundsförvant Iran, också köpt missiler och missilkunnande från Nordkorea.