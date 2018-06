"Han skapade en grund för hela barnlitteraturen i Finland" - Zacharias Topelius sagovärld får nytt liv i interaktiv utställning i Nykarleby

”Topelius sagoland” är en högst interaktiv och lekfull utställning i rådhusgallerian i Nykarleby som passar både barn och vuxna. Alla med barnasinnet i behåll kan låta fantasin blomma fullt ut i detta rike som är en perfekt grund för att levandegöra Zacharias Topelius sagor i.

Vi kan till exempel leka butikslekar under kyrktuppen, dricka te på sidenkuddar med tigrar, kameler och lejon intill, krypa in i en lappkåta eller förbi tomtegubben in i Åbo slott.

Här bara en bråkdel av allt man kan ha för sig i ”Topelius sagoland”.

Utställningen ”Topelius sagoland” i rådhusgallerian i Nykarleby har skapats av bildkonstnären och grafiska designern Alexander Reichstein. Med glimten i ögat berättar han:

En del av Alexander Reichsteins collage under temat "I östra och sydliga länder". En del av Alexander Reichsteins collage under temat "I östra och sydliga länder". Nykarleby 2018. Bild: Mi Wegelius/Yle

Till Finland kom Reichstein 1990 tillsammans med sin fru, i samband med att hon i egenskap av språkforskare kallades till ett arbete i Helsingfors. Han valde då att vidareutbilda sig vid Konstvetenskapliga högskolan, numera Aalto universitetet, samtidigt som han förverkligade allt fler konstprojekt.

Idén till utställningen ”Topelius sagoland” föddes 2015 då Topelius bokserie Läsning för barn fyllde 150 år. Päivälehtis museum beställde utställningen av Alexander Reichstein, som gavs fria händer.

– Det var bara temat Topelius Läsning för barn som var givet, berättar Reichstein.

Och en färggrann och finurlig utställning har det blivit. Redan vid ingången inför den stora blå väggen kliar det i fingrarna att få öppna och se vad som gömmer sig bakom luckorna prydda av pärmbilder till Topelius böcker.

Varje lucka döljer något föremål med anknytning till Topelius sagor. Allt ifrån Hallonmasken, där den modiga kan dra ut masken ur ett jättelikt hallon, till Adalminas pärla, vars röda pärlekudde man får hålla i sin hand.

Genom en dörr i den blå väggens mitt leder museiguiden Katarina Forslund oss sedan in i Topelius sagovärld. Under temat På landet möts vi av den första väggstora duken med illustrationer, en av flera som Reichstein collagemässigt har fogat samman till färggranna helheter.

Från hem och huslekar på landet - med rekvisita som ser otroligt äkta ut - kommer vi i nästa rum in i sagan Tomtegubben i Åbo slott - förutsatt förstås att vi vågar passera både den häxlika varelsen, tomtegubben och den smått bistra slottskatten.

Inne i slottet hittar vi kläder att förvandla oss med och sedan är det bara att klättra upp på guldtronen.

I det tredje och största rummet öppnar sig verkligt många olika Topeliusvärldar. Under det första stora collaget kan vi klättra in i en träbåt och meta feta fiskar, samtidigt som vi lever med bland annat Valter i träsån från Valters äventyr och andra illustrationer av kända namn som till exempel Venny Soldan–Brofeldt, Albert Edelfelt, Rudolf Koivu och Albert Engström.

Andra världar att dyka in i är I Lappland och på vintern, där bland andra Emilie Topelius, Zacharias frus, illustrationer samsas med verk av till exempel Veronica Leos vision 1984 av Sampo Lappelill och Hannu Luukkarinens smått skrämmande illustration till Sampo Lappalainen, Sampo Lappelill 1982.

I avdelningen Östra och sydliga länder samsas Antonia Ringboms illustration till Prinsessa kultakutri, Prinsessan guldlock från 1986 och Alf Dannings Mirza ja Mirjam. Pikku Lassi ja muita satuja gjorda 1952, översatt Mirza och Mirjam. Lasse, Lasse liten och andra sagor.

Här kan vi exempelvis njuta av att sitta på sidenkuddar och avnjuta te, medan vi ser på kommersen strax intill under rubriken I stan. I den finns verk som Leena Lummes Pariisilaishattu, som ingick i Topeliuksen satuhelmiä, fritt översatt Topelius sagopärlor, från 2006.

Mitt i det tredje rummet finns också ett viktigt element, som kan tala till var och en: Sanningens brunn. Reichstein säger hemlighetsfullt:

Topelius ansåg att man främst kan finna sagor i naturen, där de växer som bladen i träden. Det är en intressant tanke att han plockat sina sagor ifrån buskar och träd, småler Reichstein.

Vänskap, moderskap, omhändertagande och hemlängtan är exempel på teman som Topelius har behandlat helt konkret med hjälp av sina gestalter. Och det är ju det som får dem att stanna kvar i minnet, påpekar Reichstein.

Efter att ha läst och gått genom Zacharias Topelius hela produktion har Reichstein kommit till att Topelius var en helt otrolig människa, historiker, tidningsman och poet som han var. Han har fungerat i så många olika roller och inom så många områden, påpekar Reichstein och tillägger:

Den av Topelius sagor som talar så där lite extra till honom, det är naturligtvis sagan om Björken och stjärnan, berättar Reichstein. Den är en av Topelius kändaste sagor.

Björken och stjärnan handlar om två barn som i krigstid blir bortförda från sitt eget land, men som efter många strapatser lyckligt kommer hem igen. Sagan bygger på verkliga händelser i Topelius släkthistoria.

Reichstein säger att temat är så evigt: uppfattningen om ett eget hem och land och hur man kan ha hemlängtan även om förhållandena där är sämre än de är på ens nuvarande plats.

Om ”Topelius sagoland” säger Reichstein att det inte finns någon orsak att misstänka att barnen inte skulle leka här. Han poängterar att det mera är fast vid de vuxna, museipersonalen och barnens följeslagare om barnen också kommer att få kontakt med Topelius sagor.

Meningen är att sådana skall ligga framme. Och mest får man väl ut av utställningen ifall man har läst på lite – varför inte tillsammans med barnen?

”Topelius sagoland” kan upplevas i rådhusgallerian i Nykarleby fram till den 30 november 2018.

Alexander Reichstein är i sommar också aktuell med sina arbeten från bland annat LUX Helsinki 2016. Nu i juni 2018 deltar han i en ljusfestival i Jerusalem. Festivalen heter Ghostly Guests och i sitt bidrag They Were Here/De var här väcker Reichstein upp stadens tidigare invånare till liv i form av genomskinliga, lysande spöken. Några av verken kan också ses i sommar i gruvmuseet i Lojo.