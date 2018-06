Läkarhelikoptrarna kan drabbas av pilotbrist – många piloter går i pension inom tio år

Det kan bli svårare att hitta lämpliga piloter till läkarhelikoptrarna under de kommande åren. Av de nuvarande piloterna kommer 75 procent att gå i pension under de kommande tio åren, och nya träder långsamt in i branschen.

Till kraven hör bland annat tusen timmars erfarenhet som befälhavare i helikoptern. På FinnHEMs bas jobbar sammanlagt 40 piloter.

Av de nuvarande piloterna kommer 75 procent att gå i pension under de kommande tio åren, och det tar lång tid att skola upp nya piloter.

- Vi har tillräckligt med piloter, men ifall vi inte reagerar snart hotas verksamheten av pilotbrist om 5-10 år, säger Jyri Örri, verkställande direktör vid FinnHEMS som ansvarar för läkarhelikopterverksamheten.

Baser för läkarhelikoptrarna finns i Vanda, Åbo, Tammerfors, Kuopio, Uleåborg och Rovaniemi. År 2022 kommer behovet av piloter öka ytterligare eftersom två nya baser kommer att grundas vid Seinäjoki och i sydöstra Finland.

Nödvändig flygtid uppnås långsamt

Av piloterna krävs bland annat behörighet att flyga med hjälp av mätare, det vill säga utan att se marken.

Det finns sparsamt med lämpliga piloter i Finland. Det största problemet är att samla tillräckligt med flygtimmar.

Enskilda helikopterflygturer i Finland är ofta korta och den civila marknaden, där man kunde samla på sig mer flygtid, är liten i landet.

- Exempelvis i Norge flyger man betydigt mer med helikopter än i Finland, säger Örri.

Enligt Trafis statistik flög man sammanlagt drygt 11 000 timmar kommersiell- och privatflyg med helikopter förra året i Finland.

Planerad trafik har inte funnits i Finland sedan 2008, då Copterline lade ner verksamheten

Norges flygmyndigheter Luftfartstilsyn statistik visar däremot att att det flygs i alla falla tio gånger mer i Norge än i Finland. Enbart flygturerna till oljeplattformerna tog 40 000 timmar förra året.

Det framtida problemet måste lösas redan nu



FinnHEMs verkställande direktör Jyri Örri menar att man börjat fundera på pilotbristen.

För att få behörighet som pilot på en läkarhelikopter krävs en två-årig grundutbildning samt ett visst antal flygtimmar.

Det innebär att det i praktiken tar flera år att bli behörig pilot.

- Bolaget har börjat fundera på hur undervisningen för piloterna kunde ordnas med olika aktörer. Grundutbildningen skulle kunna ordnas i samarbete med Försvarsmakten och Gränsbevakningen, säger Örri.

Att rekrytera piloter från andra länder är komplicerat på grund av språket.

Kommunikationen mellan läkarhelikoptern och nödcentralen sköts på finska.

