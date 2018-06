Många kvinnor med bröstcancer kunde klara sig utan cellgifter visar ny forskning

Bild: All Over Press

Mammografiundersökning i Berlin 2007 Bild: All Over Press

Uppemot 70 procent av dem som i ett tidigt skede diagnostiserats med den vanligaste formen av bröstcancer behöver nödvändigtvis inte få cellgiftsbehandling. Det framgår i en ny internationell studie.

De nya forskningsresultaten visar att bröstcancerpatienter kan undvika cellgifter med alla dess biverkningar och ändå uppnå långsiktiga resultat med andra behandlingsmetoder som operation eller hormonbehandling.

Cellgifter förknippas ofta med yrsel, håravfall, trötthet, kräkningar, och i sällsynta fall leukemi. De används vanligen efter en operation för att förhindra att cancern sprids eller kommer tillbaka.

Onkologer har väntat på de här resultaten. Det kommer att påverka praxisen på måndag morgon ― Alistair Ring, Royal Madsen Hospital

– Vi kan skona tusentals kvinnor från giftiga behandlingar som egentligen inte gör dem någon nytta, säger en av forskarna, Ingrid A. Mayer från Vanderbilt University Medical Centre, till The New York Times.

– Onkologer har väntat på de här resultaten. Det kommer att påverka praxisen på måndag morgon, säger läkaren Alistair Ring vid Royal Madsen Hospital i London till BBC.

Ring tillägger att det är en fantastisk nyhet som leder till en fundamentalt förändrad syn på bröstcancer.

Genprofiltest skiljde ut högriskpatienter

I studien har forskarna undersökt över 10 000 kvinnor i åldrarna 18-75 år med en typ av genprofiltester som används för att analysera hur aggressiv tumören är. Med hjälp av genprofiltesterna kunde forskarna skilja ut dem som hade en större sannolikhet för att cancern skulle återkomma.

Utgående från testresultaten tilldelades kvinnorna poäng på en skala från 0-100 som visar sannolikheten att cancern kommer tillbaka inom tio år. Sedan tidigare visste forskarna att kvinnor med poäng från 0-10 inte behöver behandlas med cellgifter, medan kvinnor med ett tal över 26 i stället drar stor nytta av cellgifter.

Syftet med studien var därför att fokusera på de kvinnor (69 procent) som ligger mittemellan, det vill säga med poängtalen 11-25. De här patienterna fick antingen enbart hormonbehandling eller en kombination av cellgifter och hormonbehandling.

Bröstcancer Bild: All Over Press

Resultaten visade att ingendera gruppen klarade sig bättre eller sämre med eller utan cellgiftsbehandling. Överlevnadsgraden under de följande nio åren var 93,9 procent utan cellgifter, och 93,8 procent med cellgifter.

Forskarna konstaterar därmed att kvinnor över 50 år med ett tal mellan 0-25 inte behöver cellgifter, samt att kvinnor yngre än 50 år med ett poängtal mellan 0-15 också kan undvika behandlingen.

3 000 kvinnor i Storbritannien kunde slippa cellgifter

Märkväl att studien innefattar enbart kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer i ett tidigt skede – mer specifikt de patienter som fortfarande kan få hormonbehandling, vars tumör är HER2-negativ och inte har spridit sig till lymfkörtlarna.

Vi kan nu tryggt undvika cellgifter för runt 70 procent av patienterna ― Kathy Albain, Loyola Medicine

Forskarna uppskattar att 123 000 kvinnor i USA och 23 000 kvinnor i Storbritannien diagnostiseras med den här typen av bröstcancer varje år, skriver The Guardian. Om forskningsresultaten tillämpades i praktiken skulle mindre än en tredjedel behöva cellgifter, i stället för hälften som får cellgifter i dag.

– Vi kan nu tryggt undvika cellgifter för runt 70 procent av patienterna som har diagnostiserats med den vanligaste formen av bröstcancer, säger medförfattaren Kathy Albain, som är onkolog vid Loyola Medicine i Chicago.

Alistair Ring vid Royal Madsen Hospital uppskattar i en intervju med BBC, att 3 000 kvinnor i Storbritannien kunde slippa cellgiftsbehandling.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och i Finland insjuknar årligen 5 000 personer.

Forskningen har publicerats i den medicinska tidskriften New England Journal of Medicine och presenterades i samband med världens största konferens för cancerforskning i Chicago.

Källor: BBC, The Guardian, AFP, The New York Times