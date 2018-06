Svenska höjdlegendarerna i ordkrig efter att Stefan Holm besegrade 13-åriga sonen: ”Sprider en massa skit”

Stefan Holm (t.v.) vann bland annat OS-guld, fyra inomhus-VM-guld och två inomhus-EM-guld under karriären. Patrik Sjöberg tog VM-guld, inomhus-VM-guld och fyra inomhus-EM-guld samt tre mindre ädla OS-medaljer. Bildkollage med Stefan Holm och Patrik Sjöberg. Bild: Imago Sport / All Over Press