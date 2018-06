Polisen tömde flyktingläger i Paris - samtidigt skärps de franska asylreglerna

Polisen tömde förra veckan ett stort flyktingläger i Paris - ett exempel på den franska regeringens försök att hantera tillströmningen av invandrare. Under de senaste tre åren har allt fler invandrare kommit till Frankrike.

Kravallpolis var närvarande då cirka tusen invånarna i lägret Millenaire nordost om Paris placerades på bussar för att föras vidare till tillfällig inkvartering - bland annat i skolbyggnader - på olika håll i staden.

De evakuerade placerades ut på 24 olika boendecentrum och de ges också en möjlighet att ansöka om asyl.

Det franska inrikesministeriet har utsatts för hård press och har uppmanats att stänga lägren.

Förhållandena i lägren har ofta varit outhärdliga, och regeringen har börjat inse att det måste ordnas andra boendeformer.

Polisen i Paris har under de senaste tre åren förflyttat ungefär 28 000 människor från läger i Paris, och det kommer ständigt fler invandrare som behöver husrum.

- Migranterna fördes bort från lägret av säkerhetsskäl och för att den allmänna välfärden ska kunna upprätthållas, sade Frankrikes inrikesminister Gérard Collomb i ett uttalande förra veckan.

Frankrike har också tidigare vidtagit åtgärder för att avlägsna flyktingläger i Paris - men det har ändå snabbt byggts upp nya läger. Enligt Collomb var evakueringen i onsdags den 34:e sedan juni 2015.

- Nu ska polisen se till att liknande läger inte byggs upp på nytt, säger Collomb.

Många hoppas på att deras framtid ska klargöras bättre när boendet ändras.

James Okafor flydde från sitt hemland Nigeria efter att ha blivit attackerad. Han säger till nyhetsbyrån AP att han är mycket lycklig över att lämna lägret eftersom han nu tror att han får en chans att träffa myndigheter som kan besluta om han får stanna i Frankrike.

Andra lägerinvånare är inte lika förhoppningsfulla. Det finns många som inte talar andra språk än sitt eget, och för dem är läget betydligt svårare.

Myndigheterna har meddelat att också andra, mindre läger i och kring Paris kommer att upplösas på samma sätt inom en snar framtid.

På måndagen började polisen tömma ett mindre läger vid Porte des Poissonniers i nordöstra Paris och ett annat i närheten av Canal Saint Martin. Sammanlagt ungefär tusen personer flyttades till tillfälligt boende på annan plats.

Sedan 2015 har Europa stått inför en tilltagande flyktingkris till följd av åratal av konflikter i Mellanöstern och Afrika. Krigen i Libyen och Syrien ledde till att stora skaror av människor måste fly. Många har också flytt från Afghanistan.

Över en miljon människor har försökt nå den europeiska kontinenten över havet eller via Turkiet.

I Frankrike har hamnstaden Calais i norr varit en central punkt för många invandrare som hoppas på att kunna ta sig vidare till Storbritannien.

Ett jättelikt lägerområde uppstod i Calais, och i slutet av 2016 ingrep myndigheterna och tömde lägret.

En stor del av flyktingarna sökte sig till Paris och de sydöstra delarna av Frankrike nära gränsen mot Italien.

Enligt myndigheternas och medborgarorganisationers uppgifter finns det ungefär 2 700 papperslösa invandrare eller flyktingar i Parisområdet. Många har kommit från Sudan, Somalia och Eritrea.