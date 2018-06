Topplöftet Kupari bäst på bänkpress inför NHL-draften – förbereder sig ändå på att spela för Kärpät

Kärpät-forwarden Rasmus Kupari överraskade både sig själv och NHL-scouterna då han slog till med det mest explosiva resultatet i bänkpress under helgens Scouting Combine. Men trots toppresultatet medger löftet att vägen till NHL är lång.

Kärpät-talangen Rasmus Kupari slog till med ett toppresultat under NHL:s Scouting Combine-tillställning: I bänkpress var forwarden bäst av alla.

– Visst är det överraskande. Bänkpress har inte direkt varit min specialitet, men de mätte det på ett lite speciellt sätt. De fokuserade på hur snabbt man kan generera kraft, förklarar Kupari för Yle.

NHL använder sig av ett test där juniorerna gör tre lyft med en tyngd som är 50 procent av den egna kroppsvikten. Kupari lyfte ungefär 40 kilogram.

Resultatet? 8,25 watt/kg. Lite kryptiskt för den oinsatte – men ett mer beskrivande resultat för NHL-klubbar än den totala tyngden som var och en spelare klarar av att lyfta.

– Man mäter helt enkelt explosivitet och snabbhet. Det är ganska centrala egenskaper i ishockey, förklarade idrottsläkaren Pippa Laukka tidigare för Iltasanomat.

27 intervjuer

För Kupari, som av tränaren Mikko Manner beskrivits som "en blandning av Sebastian Aho och Jesse Puljujärvi", var det ändå ett kul besked att rankas etta av alla i årsklassen.

– Det är alltid kul att vara bäst i något. Även om jag aldrig trott att det skulle ha varit i bänkpress, säger Kupari.

Nöjd Rasmus Kupari. Rasmus Kupari. Bild: Emil Hansson / All Over Press

Någon annan topplacering under helgens fystester blev det inte för Kärpätlöftet, men Kupari är ändå nöjd. Det viktigaste var att få träffa många klubbar – och Kupari blev intervjuad av totalt 27 NHL-lag.

Jesperi Kotkaniemi berättade tidigare för Yle hur han blev förbryllad av en fråga där forwarden skulle veta åt vilket håll buss rörde på sig.

– Vissa hade nog konstiga frågor, konstaterade Kotkaniemi.

Frågor om videospel underligare än bussen

För Kuparis del var det frågor om videospel, utöver bussen, som fick honom att höja på ögonbrynen.

– Ett par lag undrade hur bra jag är på Fortnite-spelet, som är ganska populärt för tillfället. De frågade också hur mycket jag brukar spela per dag, berättar Kupari.

Fortnite är ett överlevnadsspel som går ut på att klara sig i liv så länge som möjligt på en öde ö.

Patrik Laine berättade tidigare att han brukar koppla av med att spela upp till tolv timmar per dag. Teuvo Teräväinen avslöjade också under ishockey-VM att han och Sebastian Aho tycker om att lira just Fortnite alltid då de har en ledig stund.

Videospelsfantasten Patrik Laine under sin Scouting Combine. Patrik Laine testas under NHL Scouting Combine 2016. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Men Kupari klarar sig med mindre.

– Jag berättade för dem att jag är helt okej på spelet, men att jag bara spelar ibland, säger han.

"Målet är att etablera mig i Kärpät"

Den 22-23 juni är det dags för draft. Trots de fina resultaten under Scouting Combine-evenemanget tror inte Kupari att han förstärkte sina aktier allt för mycket.

– Jag tror nog att mitt namn kommer upp i den första omgången, men jag har inga konkreta mål, berättar Kupari.

De flesta experterna rankar Kupari bland de 20 främsta spelarna inför draften på midsommar. I NHL:s officiella prospect-ranking ligger Kupari elva bland alla europeiska spelare.

Men spelaren själv vet att vägen till NHL är lång.

– Målet är närmast att etablera mig som en toppforward i Kärpät. Det andra målet är förstås att laget ska nå framgång. Vi vill ta ett andra FM-guld på raken, säger Kupari.

Årets slutspel fick Kupari ändå till största dels följa med från läktarplats. Under finalserien tillät tränaren Mikko Manner till slut talangen att ansluta till U18-landslaget. Där avslutades VM med guld – med Kupari i nyckelroll.

– Det var ett otroligt sätt att avsluta säsongen, summerar Kupari.