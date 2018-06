Flest VM-spelare från Premier League och Manchester City

Inte oväntat kommer flest VM-spelare från de fem största europeiska fotbollsligorna. Premier League drar det längsta strået före La Liga, Bundesliga, Serie A och Ligue 1. Bland klubbarna är Manchester City etta.

Från de engelska ligorna spelar totalt 124 spelare i sommarens fotbolls-VM i Ryssland. Premier League är naturligtvis bäst representerat med 106 spelare.

Spanska La Liga är god tvåa med 78 VM-spelare. Bundesliga får bronsmedalj i den här kategorin med 62 spelare, knappt mera än fyran Serie A från Italien. Franska Ligue 1 placerar sig på femte plats med 47 VM-spelare.

Mest spelare per klubb i de fem ovan nämnda ligorna? Mycket väntade svar på den punkten:

– Manchester City etta i Premier League med 16 VM-spelare.

– Real Madrid etta i La Liga med 15 VM-spelare.

– Paris Saint-Germain etta i Ligue 1 med 12 VM-spelare.

– Bayern München etta i Bundesliga med 11 VM-spelare.

– Juventus etta i Serie A med 11 VM-spelare.

Totalt förtjänar VM-spelarna sitt levebröd i 54 olika länder. Finland och Kuopio finns med på ett hörn i och med att KuPS mittfältare hör till Egyptens VM-trupp.

Bild: Matti Raivio/All Over Press

Abdalla El Said spelar i Egyptens VM-lag.

El Saids lagkamrat i Egyptens VM-trupp, målvakten Essam El Hadary, blir – om han får spela – den äldsta VM-spelaren någonsin. Den titeln innehar för tillfället den colombianska målvakten Farid Mondragon som spelade i VM 2014 i en ålder av 43 år och tre dagar.

De fem äldsta VM-spelarna, och ett kort sammandrag om deras karriärer, hittar du via denna länk.

När VM kör i gång den 14 juni är El Hadary 45 år och 150 dagar och med andra ord den klart äldsta spelaren som hör till någon av VM-trupperna.

God tvåa på den här punkten är Mexikos backklippa och mångårige kapten Rafael Márquez med sina 39 år och 121 dagar på VM-turneringens öppningsdag.

Rysslands mittback Sergej Ignasjevitj är tredje äldst i VM med sina 38 år och 335 dagar. Fyra och den sista på 1970-talet födda VM-spelaren är Australiens mittfältare Tim Cahill med 38 år och 190 dagar.

Den femte äldsta VM-spelaren är redan född långt in på 1980-talet: Den mexikanska målvakten José Corona såg dagsljuset den 28 januari 1981 vilket innebär att mätaren visar på 37 år och 139 dagar när VM sparkas i gång i Moskva den 14 juni.

Om det kan skrivas VM-historia vad beträffar den äldsta VM-spelaren, kommer det inte att ske när vi talar om den yngsta VM-spelaren.

I VM-sammanhang brukar det finnas 18-åringar och till och med 17-åringar, men i årets VM är de yngsta spelarna 19 år. Yngst av alla är den australiska mittfältaren Daniel Arzani som på VM:s öppningsdag är 19 år och 161 dagar ung.