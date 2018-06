Första amerikanska damsingelfinalisten i Franska öppna på 17 år som inte heter Williams

Amerikanskorna Sloane Stephens och Madison Keys är klara för semifinal i damsingel i Franska öppna i tennis. I och med att de möter varandra i semifinal är det klart att USA får en spelare i damfinalen. En spelare som inte heter Williams i efternamn. Senast det hände var 2001.

Amerikansk tennis har de senaste decennierna långt handlat om systrarna Serena och Venus Williams. I Franska öppna har lillasystern Serena vunnit tre gånger och blivit tvåa en gång. Storasystern Venus har aldrig vunnit i Paris men som bäst spelat final 2002.

I år är ingendera med i semifinal, men USA representeras ändå av två spelare bland de fyra bästa; 10-seedade Sloane Stephens och 13-seedade Madison Keys.

Stephens kirrade semifinalplatsen genom att besegra Rysslands 14-seedade Daria Kasatkina med klara 6–3, 6–1. Keys vann för sin del över Kazakstans oseedade Julia Putintjeva med 7–5, 6–4. Ingen av de fyra damerna hade tidigare nått semifinal i Franska öppna.

I Grand Slam-sammanhang har 25-åriga Stephens nått bäst framgång i US Open, där hon vann i fjol. Årets semifinal (minst) är hennes bästa resultat i Franska öppna.

Också för den 23-åriga Keys är årets semifinal (minst) hennes bästa resultat på Roland Garros. Tills vidare har hon inga segrar vad Grand Slam-turneringar beträffar, som bäst har hon varit i final – i fjol i US Open. Med Stephens som segrare.