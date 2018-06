Simskola och läger för barnen när föräldrarna jobbar - utbudet på sommarprogram i Västnyland är stort

Det finns en stor efterfrågan på sommarprogram för västnyländska barn som ännu är för unga för att vara ensamma hemma. För dem som vet hur man ska leta, och är villiga att betala åtminstone en liten slant, så är ändå utbudet stort.

Sommarlovet har börjat och i alla fall de yngre barnen kan se fram emot många sköna och lata dagar i sommarvärmen.

Däremot är det få föräldrar förunnat att kunna lägga automatsvar på e-posten ännu i början av juni. Efterfrågan på aktiviteter och ställen där yngre barn kan tillbringa tid i en vuxen persons närhet är därför stor.

Lyckligtvis finns det ett rätt så gediget utbud på sommarprogram för barn i alla kommuner i Västnyland.

Ingå kommun ser till att alla barn får plats på läger

I Ingå ser kommunen till att alla barn som behöver dagslägerplats under veckorna före midsommar får det.

Kommunen har ansökt om understöd från regionförvaltningsverket för ändamålet.

Beslutet har ändå dröjt så länge kommunen har beslutat att erbjuda dagslägerverksamhet trots att de ännu inte fått understödet beviljat.

- Informationen om lägren kom tyvärr på tok för sent. Jag väntade på beslutet, förklarar bildningschef Merja Olkinuora.

Det är första gången som Ingå erbjuder den här typen av sommarprogram för barn. Tidigare har bildningsnämnden istället beviljat pengar till föreningar som ordnat program.

- Jag vill definitivt att vi fortsätter med det här. Vi har tjugofyra preliminärt intresserade men det finns plats för alla, berättar Olkinuora.

Bildningschef Merja Olkinuora vill att Ingå fortsätter erbjuda dagsläger för barn på somrarna. Kvinna med glasögon står vid en bokhylla med mappar.

Avgiften är 10 euro per dag och lunch ingår i priset. Dagslägret är tvåspråkigt.

Ingå församling ordnar tältläger i vanlig ordning som redan har alla platser fyllda.

Sjundeås ungdomslokal riktar sig till yngre än tidigare

I Sjundeå ordnas det sommarprogram på ungdomslokalen Walkers två dagar i veckan för barn som går i femte klass och uppåt. Dessutom bjuder ungdomsväsendet på sportonsdagar där barn får prova på olika grenar.

Ungdomarna får bland annat prova på bollsporter och yoga. Det finns också planer på att ha en onsdag vigd åt bubbelfotboll.

Det är första gången ungdomsprogrammet också riktar sig till elever under högstadieåldern. Genom att sänka åldersgränsen hoppas de locka flera ungdomar.

- Vi har haft problem att locka ungdomar som har semester och gärna sover länge, förklarar Jonna Farin som är ansvarig ungdomsarbetare.

Det finns planer på att erbjuda bubbelfotboll under sommaren i Sjundeå. Bilden är från en bubbelfotbollsmatch i Åbo. bubbelfotboll i åbo Bild: Yle / Peter Karlberg

Sjundeå ordnar också dagsläger för yngre barn. Församlingens tvåspråkiga sommarklubb för barn från förskolan upp till tredje klass ordnas i år för fjärde gången.

Klubben är populär och församlingen meddelar att alla platser är fyllda.

Senare under sommaren åker många Sjundeåbarn från åldern sex till tolv år på Sjundeå gymnastikförenings Sporttisläger.

Evenemangskalendern full i Hangö

Hangös somrar är alltid fullspäckade med program och det gäller även program för barn. Därför ser man inte något större behov att ordna lägerverksamhet från stadens eller församlingens sida.

- Ingen har åtminstone varit i kontakt med mig gällande program och det ordnas till exempel många läger här, säger Tommy Gröndahl, ungdoms- och idrottschef i Hangö.

Hangö ordnar simskola under sommaren. Pojke hoppar i havet. Bild: Mostphotos

Han berättar att staden ordnar simskola i juli och augusti som även är öppen för andra än Hangöbarn men då är avgiften högre.

Staden ordnar även ett läger för barn i åldern sju till tolv. Hangö har i motsats till de övriga kommunerna valt att ha sitt läger efter midsommar.

I år har staden också ett pilotprojekt där de bjuder skolbarn på gratis mat under junimånad.

Inom Hangö församling har man inte heller uppfattat att det skulle finnas behov av några fler evenemang under sommaren.

Den första veckan i juni ordnar de en sommarklubb eftersom det är en av de få veckorna som de upplever att det finns en efterfrågan.

Lojo bäst på att informera

Gemensamt för alla kommuner är att församlingarna och de olika idrottsföreningarna bjuder på mycket program. Folkhälsan är även en flitig aktör som ordnar såväl simskola som läger på många olika håll i regionen.

Det kan däremot vara svårt att få tag på information kring det program som finns.

När det gäller att informera så föregår Lojo med gott exempel.

Där har man sammanställt programutbudet på en lista på stadens webbplats (information endast på finska).

På programmet finns bland annat simskola, utfärder, kuser och olika läger. Till exempel kan Lojobarnen åka på läger där de får ta hand om husdjur.

Svårt att hitta allt som erbjuds i Raseborg

Utbudet är minst lika stort i Raseborg men informationen betydligt svårare att finna.

Det märks i att efterfrågan på en del program är stort medan andra evenemang som sker samtidigt och för motsvarande pris har svårt att hitta deltagare.

Kön till stadens dagsläger för lågstadieelever är lång.

- Det finns ett stort behov av all typ av ungdomsverksamhet, inte minst lägerverksamhet. Just nu kan vi inte erbjuda mera under sommaren men det finns alltid förhoppningar om mera resurser, säger Reino Kärkkäinen, fritidschef i Raseborg.

Medan flera barn väntar på en ledig plats till stadens läger så har LillaLuckans dagsläger endast få anmälningar.

Det tvåspråkiga dagslägret i Villa Christina i Tenala som inleddes i måndags (4.6) annonserade ännu sent i maj att de har lediga platser.

Även Ekenäsnejdens församling, Karis-Pojo svenska församling och Raaseporin suomenkielinen seurakunta hade alla ännu veckan innan sommarlovet lediga platser på sina läger och klubbar.

Infobladen fastnar i skolväskan

Katja Långvik, kurator för publikarbete på Galleri Elverket, är en av arrangörerna för Pro Artibus konstläger i Karis.

Också de lägren hade tomma platser kvar i slutet av maj. Hon menar att marknadsföringen är en utmaning.

Katja Långvik är med och arrangerar konstläger för barn. Katja Långvik i profil medan hon talar och ler. Hon är utomhus med ett träd och en byggnad i bakgrunden en varm sommardag i Ekenäs. Bild: Nicole Hjelt / Yle

- Det finns olika publikationer men alla hinner inte med i dem om beslutet om finansiering kommer senare, förklarar hon.

Hon berättar att flera kommuner precis som Lojo har sidor där informationen finns samlad.

- Det skulle vara jättefint att nå ut koncentrerat till så många som möjligt. Det skulle förstås underlätta om det skulle finnas en koordinerad sida, konstaterar hon.

Informationen går ofta ut via skolorna men då händer det lätt att informationsbladet blir kvarglömt i skolväskan.

Staden medveten om problemet - har förnyat evenemangssida

Lotta Lerviks, kultursekreterare och t.f. utvecklingschef i Raseborg säger att hon känner till problemet.

- Som förälder är jag väl medveten om det, speciellt då det gäller lägerverksamheten eftersom lägren inte riktigt platsar i evenemangskalendern, säger hon.

Lerviks säger att de lägger ut den information som når dem på Facebook under Raseborgs stads kulturtjänster.

- Vi har även försökt samla information om läger på webbplatsen men där byts artiklarna ut i ganska snabb takt då det händer så mycket i vår stad, förklarar Lerviks.

Raseborgs evenemangskalender byttes ut under våren.

- Till vår glädje har redan väldigt många arrangörer hunnit registrera sina evenemang i den. Till nästa sommar hoppas vi att den blir ännu mer täckande, berättar hon.

Svårt att pricka rätt

Katja Långvik menar att en annan utmaning kan vara transporter i en så stor stad som Raseborg.

- Det kan vara frågan om hur olika arrangörer sprider på sig. Det kanske finns väldigt mycket som händer i centrum av tätorter medan vi har byar där det finns ett enormt behov. Det kan vara svårt att pricka rätt när det gäller var man ska ordna aktiviteter, säger hon.

Långvik är själv mamma till tre barn och kontakperson för Hem och skola i Västnyland. Hon säger att många föräldrar sagt att deras barn vill vara lediga i början av sommaren.

- Det är så mycket hobbyer och aktiviteter året runt att många barn känner sig trötta.

Man behöver kanske inte heller utgå ifrån att alla kan och vill vara lediga i juli.

Därför skulle det vara bra om inte alla evenemang koncentrerade sig till början av sommaren, menar hon.

- Det skulle kunna vara helt roligt att pusta ut i början av sommaren och sedan ha aktiviteter när man orkar bättre. Man behöver kanske inte heller utgå ifrån att alla kan och vill vara lediga i juli. Ifall arrangörerna skulle sprida på utbudet så skulle det kanske hjälpa, konstaterar hon.

"Behövs aktiviteter som inte kostar"

Långvik betonar ändå att det är bra att det finns ett så stort utbud på program.

- Det är jättefint att det finns en sådan mångfald och att barnen har möjlighet att välja aktiviteter de är intresserade av. Det blir inte bara blir en förvaring av barnen medan föräldrarna är på jobb, konstaterar hon.

Det som däremot kan vara utmanande är största delen av det som erbjuds är avgiftsbelagt.

- Det behövs verkligen aktiviteter som inte kostar. Vi har en avgift på vårt läger som täcker maten, säger Långvik.

Precis som med många andra evenemang så bekostar man Pro Artibus läger till en stor del med understöd av stiftelser.

- På det sättet har vi möjlighet att hålla avgiften låg, förklarar hon.

Mormor och bekanta till undsättning

Vi begav oss också till eftiset Svalbo i Ekenäs och frågade föräldrar hur de har löst de veckor av sommarlovet då de själva är på jobb.

Åsa Olin hämtar sin son Milos Christides från Svalbo en av de sista dagarna innan eftermiddagsverksamheten stänger sina dörrar för sommaren.

Olin och hennes sambo arbetar båda ännu i juni.

- Vi har anmält Milos till Folkhälsans simklubb fram till midsommar. Han får samtidigt simskola så det är jättebra, säger hon.

Milos Christides väntar ivrigt på att simklubben ska börja.

Milos Christides visar för mamma Åsa Olin och redaktören hur man gör delfinhopp. Mamma Åsa Olin med sonen Milos Christides ute på Seminariskolans gård i Ekenäs en sommardag. Milos visar hur man gör ett delfinhopp. Bild: Nicole Hjelt / Yle

- Jag ska göra delfinhopp. Det betyder att man hoppar som en delfin, berättar han om sina sommarplaner i bassängen.

Mamma Åsa Olin berättar att det är första året som de varit tvungna att hitta en lösning för sommarlovets första veckor då Milos är hennes äldsta barn.

- Tidigare kunde Milos vara i dagvård men nu funderade vi hur vi skulle få det ordnat. Det erbjuds väldigt mycket så det är bra, säger hon.

Olin har fått information om det utbud som finns via skolan och genom att leta fram information på nätet.

Efter midsommar återstår några veckor som hon och sambon fortfarande jobbar.

- Det löser vi med morföräldrar och bekanta som hjälper till men det är frågan om en eller två veckor så det brukar lösa sig, förklarar hon.

Pappa Niklas Nyman med sonen Ron Nyman. Ron ska vara med mormor medan mamma och pappa jobbar under sommaren. Pappa Niklas Nyman med sin son Ron Nyman på Seminariskolans gård i Ekenäs. Bild: Nicole Hjelt / Yle

Niklas Nyman dyker upp strax efter Olin för att hämta sonen Ron Nyman. Han berättar att han delat upp sommarlovet med hustrun så att de båda har kring fyra veckor som de är lediga med sonen.

De första två veckorna ska Ron Nyman tillbringa med mormor.

- Vi brukar baka bröd och fara till stan till Lejonparken, berättar Ron Nyman om planerna med mormor.