Finlands 100 största sportögonblick, Närmat i Västnyland, riksdagens besökslistor och Amanda – Svenska Yle premierade det bästa innehållet 2017

De årliga innehållspriserna delades ut på Svenska Yles sommarfest på Korjaamo i går kväll, den 5 juni. Bland pristagarna fanns bland annat Anne Hietanens podd Behandlingshemmet, dramaserien Amanda och projektet Finlands 100 största sportögonblick.

“Årets priser illustrerar på ett mycket konkret sätt Svenska Yles innehållsliga bredd. Vi valde att belöna allt från drama för barn till granskande journalistik, men alla program och insatser har stark samhällelig relevans som gemensam nämnare”, säger Svenska Yles direktör Marit af Björkesten.

Närmat i Västnyland – årets bästa mångmediala satsning

Priset för den bästa mångmediala satsningen år 2017 gick till projektet Närmat i Västnyland och Matias Jungar, Malin Valtonen och Sam Stäuber, som stått för produktionen.

I motiveringen står det bland annat: "Närvaro i Svenskfinland” konkretiseras på bästa tänkbara sätt i den här mångmediala satsningen - en satsning där alla våra plattformar utnyttjades till sin fulla potential och som till 100 procent byggde på publikmedverkan. Engagemanget var stort i livebloggen, radion och sociala medier. Innehållet resulterade också i ett sammanfattande tv-program som lockade en stor publik både på Arenan och på Yle Fem.

Matias Jungar och Malin Valtonen står tillsammans med Sam Stäuber för produktionen Närmat i Västnyland. Bild av leende Matias Jungar och Malin Hulkkonen med diplom och blombukett i handen. Bild: Yle

Behandlingshemmet – årets bästa audioinnehåll

För årets bästa audioinnehåll Behandlingshemmet står Anne Hietanen, ljudteknikern Jyrki Häyrinen och producenten Staffan von Martens. Anne Hietanen behandlades för över 20 år sedan för hetsätning på ett behandlingshem i Sverige. Podden är Anne Hietanens berättelse om sjukdomen och tillfrisknandet.

Motiveringen lyder bland annat: På ett lågmält och modigt sätt lotsas lyssnaren genom en svår sjukdom, utan att det känns exploaterande eller för närgånget. Mekanismerna bakom ett missbruk tydliggörs och lyssnaren kommer närmare en förståelse av något nästintill oförståeligt. Podcasten Behandlingshemmet har lyckats fånga den svårnådda unga publiken med ett ämne som den uppfattar som relevant och nära, och som av responsen att döma hjälpt många.

Du kan lyssna på Behandlingshemmet via Yle Arenan

Anne Hietanen berättar om sin sjukdom och tillfrisknande i podcasten Behandlingshemmet Anne Hietanen är redaktör på Svenska Yle- Bild: Yle.

Dramaserien om 12-åriga Amanda – årets bästa videoinnehåll

För årets bästa videoinnehåll, Amanda, belönades Sandra Strömvall, Åsa Svarvar, Matti Palmu och Sandra Wikstrand.

I motiveringen står bland annat:

Viktiga teman och svåra frågor hanterade på ett elegant sätt. Det kännetecknar det här innehållet. Med drama som uttrycksform tas ämnen som fattigdom, nätmobbning och invandrarfrågor upp. Dessa teman kryddas med ung kärlek, vänskap och vardagsbekymmer. Amanda bekräftar de unga och visar att barn kan ta makten över sin tillvaro och lösa sina egna problem.

Amanda i dramaserien Amanda Bild: Hajbo/Yle

Finlands 100 största sportögonblick genom tiderna – årets bästa webbinnehåll

Programpriset för årets bästa webbinnehåll gick till Yle Sportens projekt Finlands 100 största sportögonblick. För att hedra det 100-åriga Finland rankade Yle Sporten landets hundra största idrottsögonblick.

Motiveringen lyder bland annat: Projektet berörde och väckte diskussion genom ett ämne som förenar och engagerar oss finländare. Finlands 100 största idrottsögonblick visade framgångsrikt hur viktig idrotten varit i det hundraåriga landets historia, både nationellt och på ett finlandssvenskt plan. Kontroversiella och känsliga ämnen undveks inte i satsningen som genomsyrades av sakkunskap och entusiasm.

Här kan du läsa hela listan

Paavo Nurmi efter världsrekordlopp i Berlin, 1926, med logon för Finlands 100 största idrottsögonblick. Bild: All Over Press / Yle

Deskens arbete med sociala medier – årets someinsats

Priset för årets insats på sociala medier gick till gruppen som jobbar med sociala medier vid Svenska Yles desk, det vill säga den redaktion som jobbar med dagliga innehållet på Svenska Yles plattformar.

I motiveringen står det bland annat: Deskens kontinuerliga arbete på sociala medier har skapat nya former av kundkontakt för Svenska Yle. Gruppen har varit snabb att hoppa på de nyaste trenderna och på att lära sig av den information vi får in via analytiken. Det dagliga arbetet vilar till stor del på lysande insatser av enskilda redaktörer, på deras expertis och engagemang. Gruppen har också på ett förtjänstfullt sätt delat med sig av sin kunskap till hela Svenska Yle.

Riksdagens besökslistor – årets insats

Priset för årets insats gick till Linus Lång för hans granskning kring riksdagens besökslistor.

I motiveringen står det bland annat: Arbetet med riksdagens besökslistor har pågått under många år och har haft stor samhällelig betydelse. Linus Långs granskning har inte bara visat hur viktig offentlighetsprincipen är för samhället, utan också tydliggjort hur viktig vår roll som journalister är för att den fungerar.



Läs Linus Långs kolumn om arbetet med riksdagens besökslistor

Riksdagens plenisal under ungdomsparlamentet. Bild: Yle/Vivi Lehtonen

Språkpriset till Magnus Swanljung, Språkblomman till Jonas Forsbacka

Språkpriset som delas ut av Rundradions svenska språknämnd, RUSS, gick i år till politiska reportern Magnus Swanljung.

Magnus Swanljung är språkpristagare 2017. Journalisten Magnus Swanljung Bild: YLE

I motiveringen står det bland annat: Magnus Swanljungs språkliga palett är bred. Han bemödar sig om att använda synonymer och utmanar sig själv i fråga om den laddning olika ord kan ha och hur de påverkar hans bevakning. Det bor en folkbildare i Magnus Swanljung som gör att han kan förklara de svåraste begreppen på ett sätt som alla förstår.



Här kan du läsa Magnus Swanljungs webbartiklar.

RUSS belönade också X3M-redaktören Jonas Forsbacka med Språkblomman.

Jonas Forsbacka fick Språkblomman för att han bryr sig om sitt språk. Porträttbild av Jonas Forsbacka, som står med armarna i kors. Bild: Frida Lönnroos

Motiveringen lyder: Om man ser språket som ett hav i ständig förändring, där de största vågorna består av allt från modern genusmedveten terminologi till finurligt tilltal riktat till en ung och kräsen publik, så är det inte självklart för vem som helst att i direktsändning ta ett stadigt grepp om rodret. För att göra det måste man besitta en självsäkerhet som bottnar i att man är begåvad, påläst och att man bryr sig om sitt språk. Jonas Forsbacka har alla de egenskaperna

Här kan du läsa Jonas Forsbackas webbartiklar

Utöver program- och språkpriserna belönades Anki Westergård med medarbetarpriset Den gyllene räven. I motiveringen står det bland annat att Anki Westergård gett röst åt samhällets olycksbarn, de som inte så ofta kommer till tals i Svenskfinland.

Anki Westergård belönades av kollegerna. radiohuset, radio vega Bild: yle

Här kan du läsa Anki Westergårds artiklar.