Morgonkollen: Vulkanen Fuego fortsätter spy ut gas och stenar, omfattande dataläcka på webbsida för släktforskning

Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Inrikes

Fallet i Sverige där privatpersoner filmade en drunkningsolycka väckte stor debatt. Att filma eller fotografera en olycksplats är inte alltid fel, säger forskare. Men den som filmar måste alltid beakta offrets integritet.

Polisen kommer i dag och under helgen att intensifiera sin övervakning av rattfylleri. Rattfylleriolyckorna med dödlig utgång koncentreras vanligtvis till sommarhelgerna från klockan 20 på kvällen till 6 på morgonen. Därför kommer polisen också att rikta in sin övervakning på just de här tidpunkterna.

Utrikes

I sydvästra Guatemala har 75 människor nu bekräftats döda efter vulkanen Fuegos utbrott på söndagen. Enligt osäkra uppgifter saknas uppemot 200 personer. I natt spydde vulkanen igen ut gas och stenar och myndigheterna beordrade nya evakueringar.

Släktforskningssidan Myheritage har delgett information om en dataläcka som berör 92 miljoner användare. Läckan gäller personer som har registrerat sig på sidan före den 26 oktober förra året.

Med omedelbar verkan förbjuder Continental användningen av applikationer för sociala medier på det interna nätverket. Bildelsleverantören hänvisar till den nya dataskyddslagstiftningen EU har introducerat under våren.

Växlande molnighet, eller halvklart till mulet. Lokalt regnskurar.

Dagens högsta temperatur är 10...15 grader och nattens lägsta 0...+6 grader.

Måttlig nordvästlig vind, i kväll avtar vinden.